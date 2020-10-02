學媒會長落場：防暴克制係假象

【本報訊】城市大學學生媒體城市廣播（CBC）記者Crystal昨午3時半抵達銅鑼灣，剛離開港鐵站，她的採訪工作就遇上首個障礙；她被警方用橙帶拉成的封鎖線圍困，無法轉移位置。幸好數分鐘後就獲警方放行，亦沒檢查她的記者證，事前預想的最壞情況並未發生，不過Crystal保持警惕，認為警方相對克制只屬假象。

城大學生Crystal自去年10月起加入CBC，大大小小的示威衝突她都採訪過。自從今年她擔起CBC會長位置後，上前線的機會便減少，多數坐鎮後台支援其他同學採訪。至上月警方突改《警察通例》，她和其他CBC記者都有不少討論，「學生記者佢一定唔承認係新聞工作者啦，會用唔知咩理由趕我哋走，甚至拘捕我哋，呢個都係我擔心」。

去年反送中運動高峯期，CBC一次示威最多可派20人，昨日只得四人舉手出動。有一直活躍前線採訪的記者對繼續採訪表示擔心，箇中憂慮顯而易見。因此Crystal今次不願再坐在冷氣房，「點解10月1號我要出去，就係要顧及我哋啲記者安全，我係驚佢哋有咩事，所以我就同佢哋一齊出去」。

無限擴封鎖線阻拍攝

昨午銅鑼灣現場，防暴警對記者態度明顯收斂，以往的語言挑釁，甚至「指導」記者拍攝的情況均沒出現，但警方就更頻繁地利用封鎖線阻隔記者和被截查人士，有時甚至無限擴張至數十米外，CBC等資源不足的學媒就更難拍攝現場情況。

肢體碰撞難以避免，嬌小的Crystal行動力不弱於職業記者，經常穿插馬路中，總搶佔到橙帶最前位置，昨一度被橙帶前的防暴警推撞，但她還是冷靜應對。去年一次沙田示威中，Crystal被一名防暴猛力推倒在地上，「佢好似想踐踏我身體咁行過，好冇尊重」。

昨最終沒出現預想中學生記者被高壓針對情況，Crystal認為只是警方營造出的假象，「我覺得佢改咗例一定有影響，不過可能唔係今日，第一日畀你睇，冇乜事喎，之後先嚟料」。