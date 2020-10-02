蘋果基金｜家居照顧長者 中秋加餸展關懷

本年度，「蘋果日報慈善基金」繼續會透過「節日加餸飯專戶」於中秋節、冬至或團年，分兩次撥款資助近100個綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務及離院長者綜合支援計劃單位，提供額外資助購買應節餸菜加餸，預計逾10,000人次的長者受惠。由2009年至今，「蘋果日報慈善基金」已資助第11個年頭。

臨近中秋，近100個綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務及離院長者綜合支援計劃單位均透過「蘋果日報慈善基金」第11年的資助，密鑼緊鼓為長者加餸，讓長者感受中秋節日氣氛。

送上海鮮及水果加餸

「鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心」每年透過「節日加餸飯專戶」於中秋節、冬至或團年，分兩次購買額外應節餸菜加餸，為居於石硤尾及大坑東等一帶的有需要長者送上中秋佳節的關懷。今次，該中心預備了適量的海鮮及水果，為長者中秋加餸添暖。

部份長者更留下一些感想：

「多謝蘋果日報慈善基金、鄰舍輔導會，我好開心呀！」

「中秋有這麼多餸，又有水果，好滿足！」

疫情下沒有停止

由於送飯服務涉及家居照顧長者的膳食，而他們未必有足夠體能自行外出買餸，之後拿回家自行煮食，故在疫情下，送飯服務並沒有停止，送飯同工均做足防疫措施繼續送飯。疫情下，有很多社會服務單位實施居家工作安排，在人手緊張的情況下，更出現文職同工協助送飯的情況。另一方面，不論該大廈是否有確診個案，只要該大廈有服務使用者，同工均需如常送飯。

送飯服務的維持能讓有需要的長者及殘疾人士留在社區生活，達致及保持其活動功能及獨立生活能力；並獲得足夠技巧去適應身體狀況的改變，避免不適切的住院或使用院舍服務。未來，「蘋果日報慈善基金」繼續會資助每年兩餐的「節日加餸飯」項目，請即捐款到「節日加餸飯專戶」，贊助項目經費，為家居照顧長者添暖。

「節日加餸飯專戶」專戶編號：S0023

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽 http://www.fb.com/adfundhk 及 https://www.instagram.com/adfundhk

昔日新聞：蘋果基金｜為家居照顧長者添暖 蘋果基金續資助節日加餸飯

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

【聯絡方法】

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

【捐款方法】

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

恒生銀行：368-006565-001

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱

如讀者市民捐款至「節日加餸飯專戶」，請於入數紙／支票背面寫上其S0023專戶編號，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。