蘋果基金｜家居照顧長者 中秋加餸展關懷

本年度，「蘋果日報慈善基金」繼續會透過「節日加餸飯專戶」於中秋節、冬至或團年，分兩次撥款資助近100個綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務及離院長者綜合支援計劃單位，提供額外資助購買應節餸菜加餸，預計逾10,000人次的長者受惠。由2009年至今，「蘋果日報慈善基金」已資助第11個年頭。
臨近中秋，近100個綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務及離院長者綜合支援計劃單位均透過「蘋果日報慈善基金」第11年的資助，密鑼緊鼓為長者加餸，讓長者感受中秋節日氣氛。
送上海鮮及水果加餸
「鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心」每年透過「節日加餸飯專戶」於中秋節、冬至或團年，分兩次購買額外應節餸菜加餸，為居於石硤尾及大坑東等一帶的有需要長者送上中秋佳節的關懷。今次，該中心預備了適量的海鮮及水果，為長者中秋加餸添暖。
部份長者更留下一些感想：
「多謝蘋果日報慈善基金、鄰舍輔導會，我好開心呀！」
「中秋有這麼多餸，又有水果，好滿足！」
疫情下沒有停止
由於送飯服務涉及家居照顧長者的膳食，而他們未必有足夠體能自行外出買餸，之後拿回家自行煮食，故在疫情下，送飯服務並沒有停止，送飯同工均做足防疫措施繼續送飯。疫情下，有很多社會服務單位實施居家工作安排，在人手緊張的情況下，更出現文職同工協助送飯的情況。另一方面，不論該大廈是否有確診個案，只要該大廈有服務使用者，同工均需如常送飯。
送飯服務的維持能讓有需要的長者及殘疾人士留在社區生活，達致及保持其活動功能及獨立生活能力；並獲得足夠技巧去適應身體狀況的改變，避免不適切的住院或使用院舍服務。未來，「蘋果日報慈善基金」繼續會資助每年兩餐的「節日加餸飯」項目，請即捐款到「節日加餸飯專戶」，贊助項目經費，為家居照顧長者添暖。
「節日加餸飯專戶」專戶編號：S0023
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昔日新聞：蘋果基金｜為家居照顧長者添暖 蘋果基金續資助節日加餸飯
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