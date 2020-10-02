李八方online｜Who is 徐天民？

被視為「第二支管治隊伍」、其實更似正式管治隊伍嘅中聯辦主任駱惠寧，噚日透過中聯辦發稿，話佢落區探訪74歲、住小西灣嘅長者吳璧嫻，同深水埗劏房戶徐天民。今日唔少人都議論徐天民真正身分係官媒記者，八方fact check過，其實佢只係接受過官媒訪問嘅護旗手，仲要係曾經「自發」清過連儂牆添。

「護旗手」真身來自湖南 自資5萬整愛國橫額

今日網上流傳一張圖，上半部份就係噚日駱惠寧同徐天民喺劏房傾偈嗰幅圖，下半部就係徐天民喺金紫荊廣場影響，而且仲有個《北京日報》咪牌。於是唔少人都覺得徐天民根本就係官媒記者，仲嘲笑佢做記者做到住劏房。

不過八方就發現，徐天民其實唔係記者。根據內地媒體《湖南頻道》喺去年10月嘅報道，徐天民係嚟自湖南、隨身帶備五星紅旗嘅「護旗手」，喺酒店做飲食主管，報道仲提到佢定期同啲「伙伴」去清連儂牆，又自資咗差不多5萬蚊整愛國橫額及標語。

至於徐天民有《北京日報》咪牌張相點嚟呢？就係今年初《北京日報》報道元旦日喺金紫荊廣場嘅升旗禮，徐天民接受《北京日報》訪問時影嘅。點都好啦，住劏房都拎到幾萬蚊出嚟愛國，繼而獲得同駱惠寧嘅見面機會，係咪抵番晒先，吳璧嫻婆婆要大嗱嗱捐11萬呀。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！