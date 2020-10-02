紅媒「幫港出聲」涉偷新聞圖片 《蘋果》強烈譴責將循法律追究

與警隊沆瀣一氣的建制網媒「幫港出聲」，涉偷取《蘋果日報》攝影記者昨日（10月1日）在獅子山上第一手拍攝得的新聞圖片，更擅自在其Facebook專頁上刊登。《蘋果》強烈譴責「幫港出聲」盜用相片行為，要求立即把相片下架，《蘋果》會循法律途徑追究侵權責任。

「幫港出聲」今午約2時在其Facebook專頁出帖，指「感恩香港警察，守護獅子山」。帖文附有兩張警員10.1在獅子山上佈防的照片，並註明「原圖：網絡圖片」。不過，有關照片正是由《蘋果日報》攝記所拍攝，並早在昨午4時許在本報Facebook專頁上刊登。本報的圖片說明指有網民發起「和你燈」活動，在中秋登上象徵香港精神的獅子山，但警方在獅子山重兵佈防，更有多名帶備盾牌、警告旗的警員駐守在獅子頭。

昨日報道： 警中秋夜封獅子山 百人「和你燈」唱《榮光》 市民落山遭3度截查

「幫港出聲」所發佈的相片經過加工，為警察面容打格，又裁去本報的水印。至今日下午約6時，「幫港出聲」Facebook專頁已不再見到該篇涉偷取《蘋果日報》照片的帖文，估計已被刪去。《蘋果》傍晚致電「幫港出聲」Facebook上的電話查詢事件，惟無人接聽。

「幫港出聲」為建制網媒，早前警方單方面修訂《警察通例》下傳媒代表的定義，本地傳媒只限於「政府新聞處新聞發佈系統」（GNMIS）下登記的媒體，引來傳媒業界齊聲炮轟削弱新聞自由，是變相的官方發牌。但「幫港出聲」力撐修例是保護「真媒體」和「杜絕黑記」。「幫港出聲」是GNMIS的205間登記用戶之一，屬建制口中的「真記者」，但修例不出半個月，即爆出偷圖醜聞。

「幫港出聲」力撐的警隊，上月底交代拘捕林卓廷及許智峯時，在記者會上播出一段《蘋果》拍攝的片段，但事前未曾向《蘋果》作出諮詢，以取得使用權。警察公共關係科總警司郭嘉銓承認事件，指事件是同事「唔認知」。

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