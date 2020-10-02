抗暴之戰︱「Lunch哥」ifc發起「反濫捕&睇蘋果」 大波Man踩場攝錄在場記者

昨日10.1有人發起「月夕行動」，截至晚上10時，多區共有至少86人被捕，包括4名區議員。近日多次發起「和你睇蘋果」的「Lunch哥」David今午1時再到中環ifc發起「反濫捕&睇蘋果」，冀透過睇《蘋果日報》無聲譴責警方濫捕，亦呼籲參加者不要在商場做出破壞社會安寧行為，以免構成非法集結，亦不要呼叫或展示任何有可能構成分裂國家的口號或旗幟，並保持每4人1.5米社交距離，避免遭警方發限聚令告票。

直播重溫

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約下午1時，「Lunch哥」David於IFC外坐下閲讀《蘋果日報》，過往總在中庭舉行活動的David，今天因中庭有展覽故在讀報活動移師至ifc外。現場有至少4架警車到場戒備，比平日警力明顯增强，未知是否與昨日10.1「月夕行動」。期間有市民從的士下車時，向David舉起五、一手勢，約15分鐘後，數名警員巡邏後上回警車，4架警車先後駛走現場，惟現場仍有數名便衣警員巡邏。

David指認得現場一名便衣警員昨日在中環碼頭曾對他說「你灑溪錢，垃圾」，希望警方向他解釋這句話的意思。

其後，人稱大波Man的建制派支持者石房有到場挑機，旁邊有一名長髮女陪同，期間大波Man一直手持手機攝錄David哥，雙方發生爭執，大波Man又問David昨天有否參與「月夕行動」，指「未來青年，坐監就係你既出路」；早前David因在陳彥霖案追罵家屬，被警方起訴公眾地方行為不檢，大波Man放話將於審訊日10月8日到西九龍法院與David碰頭。

大波Man逗留約10分鐘後欲離場，David一路跟隨至中環地鐵站，雙方一路上繼續爭執，期間大波Man一度拿起手機攝錄在場記者，又稱要「影低你哋呢班中國香港人，你哋班記者」大波Man其後離去。

David被問到被校内停課，他指現時繼續發起活動是對校内的無聲抗議，「停我一日課，我就出嚟一日」，並指近日活動大多閲讀《蘋果日報》是希望更多市民可支持《蘋果》。

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