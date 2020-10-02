警頭盔裝國產GoPro拍攝衝突

【本報訊】在過去處理示威的警方防暴隊伍中，通常伴隨一名手持攝錄機的警員錄影現場狀況。但昨日大量防暴警的頭盔上，都額外加裝了內地品牌大疆DJI OSMO action的運動攝影機（GoPro）。警方聲稱採用該款攝影錄影衝突場面，增加搜蒐量，以助查案。

上級屢提醒抬頭影前方

據記者現場觀察所見，頭盔配有攝影機的警員通常會被安排到封鎖線最前排，負責拉橙帶。不時會有其他更高級別警員提示他們要抬起頭攝錄前方，甚至向他們指出要注意的目標，亦有警員負責不時檢查攝影機運作情況。據網上資料顯示，大疆DJI OSMO action解像度有1,200 萬像素及可拍攝4K超高清影片，市面行貨售價介乎1,820至2,999元不等。

警方回覆查詢時指，自上月起，處理公眾活動的前線警務人員會配備安裝於頭盔頂部的「數碼動態攝錄機」，以便有需要時清楚錄影衝突場景，能有效提升可用於刑事調查及法庭訴訟中的證據之數量及質量。 警方聲稱，在任何情況下均不會就私密搜查或受法律專業保密權保護的材料進行錄影，而且有關人員需遵從《標準操作程序》，保持錄影片段的完整性及證據的連貫性，使相關片段能有效地成為獲法庭接納的證據。

警方續稱，根據《個人資料（私隱）條例》的有關條文，警員可於合法執行法定職責而使用「數碼動態攝錄機」，前提是其使用對於履行職責是必需或與職責直接有關。