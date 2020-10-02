【重組行蹤】

【本報訊】12港人被內地拘留至今逾40天，他們當天如何出海如何被捕，除廣東海警局說辭外，外間無從探究。本報近期連日出海，模擬12港人出航路線，又視察香港東部水域，整理疑點，包括發現原來曾有一艘遠洋貨輪與12港人當日曾在毗連區水域「擦身而過」，該艘貨輪現停泊香港境內，有外籍船員向本報記者表示該船正「detained by police（遭警方拘留）」。本報向警方查詢，對方拒以書面回覆，僅稱「冇聽過」。

一直協助12名港人的前立法會議員朱凱廸向本報透露，獲悉一艘名為「Angelic Glory（下稱AG）」的遠洋貨輪，或目擊12港人在公海被捕的情況，該貨輪正停泊香港水域內。本報利用航海網站追蹤其位置，發現該艘希臘註冊貨輪9月13日駛進香港，現泊在長洲及南丫島間，早前接受14日隔離，貨輪於8月23日、即12港人出逃當天早上，一直在香港東南方中國水域外毗連區徘徊。

根據中國海警公佈，12人在8月23日早上9時許於「N 21°54′00″、E 114°53′00″」位置被捕，追蹤「AG」航行紀錄，它當時距事發地點只有約兩公里。不時穿梭中港水域的船家指，海面上兩公里是近距離，如視野清晰很大機會看得清楚，又指海警如發現非法活動船隻，一般先以廣播警告，若對方高速逃走就會上前攔截。貨輪控制室居高臨下，海警當日行動或引起「AG」船員注意。

本報記者本周一，即「AG」隔離令完成當天乘船靠近，查問船員會否登岸，有南亞籍船員以有限英語說「No」；至於原因，船員稱整艘船「detained by police」故不能離開，再三表明無法上岸；惟語言不通，未能查證是否目擊事件。記者翌日曾到遠洋輪船員交更的大角嘴公眾碼頭等待，多名負責接載海員的船家均稱沒接到「AG」要求駁船服務的要求。本報向警方查詢該船是否被扣留，以及警方有否上船接觸船員？發言人拒以書面回覆，僅稱「水警冇聽過」。

外界一直猜測中國海警是否早知悉12人的行程，曾有多次「越境」經驗的船家向本報解釋，水警及海警雷達覆蓋區內整片水域，海面所有船隻位置和活動一覽無遺，他們會分析船隻，「如果隻艇一直全速車出公海，咁當然引起注意」，平常越界的釣魚及潛水客亦有機會被海警截查。船家笑言「睇吓佢搞唔搞你」，有經驗船家離遠見到海警船「會掉頭走」，惟就算最終被截，「除非你撻朵搞事，咪唔放你走」，有時就是即場交「罰款」解決。

村民稱曾目擊海警越境

不過，船家指難相信海警事先不知情，「大海茫茫，邊有咁易捉到你」，加上快艇有一定速度，如非早作部署未必追截成功，又爆料走私集團多買通官方，能在某段時間在某區域獲「放生」，但官方會「反咬」一口便會被緝獲。海警捕獲12人的位置在擔桿島以東，該處範圍甚大，亦是海警不時採取行動的區域，內地傳媒曾多次報道廣東省海警在該區執法成功。

另一疑點是中國海警有否越境擄人，布袋澳村民對海警駛進香港水域不陌生，曾在果洲群島見過海警船，亦目擊他們在香港水域邊界拉人，「邊界冇記認，佢話係中國水域邊有得駁？」加上海警會「命令你跟佢入中國水域，或者叫你上佢船，去到中國水域先拉」，但相信傳言在果洲群島被捕機會不大，因離布袋澳不遠，「返轉頭應該走得甩。」至於由香港水警行動，因為「出海冇犯法」，水警未必可拘捕，且從最近水警基地出發，亦未必可趕及在香港水域內追截。

朱凱廸回應，12人被捕過程一直只有內地單方面說法，希臘貨船或可提供有用證據解釋，「希臘貨船上雷達紀錄，如果仲有保存，當時海警同12人隻船關係點？兩隻船一齊駛去嗰度？定有追逐過程？呢個係好重要證據，如果唔係追逐，可能佢哋被控制咗再帶去事發地點，成個就係另一版本；船員喺甲板睇到件事發生一啲都唔出奇，對了解事情始末有好大作用。」不過，他對警察是否會向船員調查不予寄望，更不排除中國海警也知悉貨輪存在，「向壞方向諗，船公司或者船長水手，可能已收到訊息唔可以講件事畀人聽。」