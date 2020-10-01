蘋論：愛國心愛國芯進入全民煉鋼時代（李平）

昨日是中共建政71周年，官場官媒自然湧出一股愛國表忠聲浪。然而，這股聲浪與席捲各省市的企業轉型生產芯片熱潮一樣，雖然號稱要拿出當年造原子彈之熱情、氣勢，但讓人感覺正進入全民煉鋼的大躍進時代。舉國體制造假容易、隱瞞疫情容易，但無論大煉愛國心還是大煉愛國芯，豈是高官一聲令下就可以煉成的？當愛國主義成為流氓政客最後的避難所時，當芯片成為流氓學者流氓企業榨取錢財的便捷工具時，虛假的愛國心與愛國芯豈不是更值錢？

芯芯造假 恐捲土重來

早在2018年中興公司被美國制裁時，芯片之痛對中國人的刺激就甚於中美貿易戰，民族尊嚴、生產危機都讓芯片的研製備受中國政府、企業重視，「愛國芯」自此得名。投資銀行的最新報告顯示，近年中國大批企業轉型研製芯片，今年頭八個月內地31個省市區，包括西藏、寧夏等，至少有9,333家企業轉產半導體，擬訂中的中國十四五規劃對半導體產業的投資規模據稱達9.5萬億元人民幣。報告稱，半導體的全民煉鋼模式雖然被質疑，但絕對有利於產業的崛起。

爭食9.5萬億元芯片大餅是工商界、投資界的本能，但官方就宣傳要拿出當年造原子彈的愛國熱情和氣勢，大有以舉國體制一舉攻克芯片難關之意。然而，被視為中國獨立自主發展科技標誌性產物的「兩彈一星」（原子彈、導彈、人造衞星），真的是舉國體制、獨立研製之功嗎，真的是如今可複製的嗎？

一方面，國際形勢今非昔比。1999年，中共表彰的23位兩彈一星元勳有21位曾出國留學，他們帶回的科研成果難以數計。如今，美國不只在芯片等硬件出口卡中國脖子，更嚴防嚴查中國盜竊美國高科技，卡住中國學者參與美國高科技研究的脖子。另一方面，當年的元勳多在先進的教育、自由的學術環境中成長。如今，清華大學等自封世界一流大學，但教學理念、學術環境是差之毫釐、謬以千里。

尤有甚者，愛國芯流行之際，傳媒都避提讓中國自主研製芯片成為國際笑話的漢芯一號事件。2003年，上海交通大學教授陳進通過磨掉摩托羅拉芯片的標籤，印上漢芯標籤，以此「發明」獲得國家上億元經費，造假被踢爆後，「漢芯之父」陳進仍全身而退，留下逍遙法外的質疑。曾令輿論慨嘆的「漢芯龍芯中國芯，芯芯造假」，在全民煉芯的今日恐怕會捲土重來。

錘鍊愛國心 適得其反

以愛國的名義發國難財，在中國司空見慣。以愛國的名義號令民眾愛黨愛權貴，在中國也司空見慣。香港尚未見捲入大煉愛國芯的浪潮，但在被訂立國安法後，也進入了大煉愛國心的時代。由中聯辦利劍高懸，到港警佈滿街頭，營造起香港愛國新時代的國慶日氣氛，錘鍊着香港人的愛國心。如此土法煉鋼式的錘鍊愛國心，其成效適得其反。

英國人塞繆爾說過：「愛國主義就是流氓的最後避難所。」塞繆爾並非反對愛國，而是反對以愛國為擋箭牌、反對民族主義的狼披上愛國主義的皮。如今，對一個專制政權而言，政治流氓的愛國主義既是對外民族主義的狼，也是對內吞噬人民自由的虎。當權貴與民眾的利益衝突激化時，當局歸咎於國外敵對勢力的操控，以國家安全壓制普選訴求、壓制少數民族學習使用自己的語言。當戰狼外交引爆國際社會的反感、反制時，當局就訴之以愛國主義，要人民共度時艱，要民營企業家做政治上的明白人。

全民土法煉鋼超英趕美已結束60多年，但政治體制不變、管治思維不變，變的只是煉造的目標和手法；大煉鋼、大躍進的後果是非正常死亡數以千萬計的大饑荒，煉愛國心煉愛國芯的後果，又將是甚麼？

李平

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