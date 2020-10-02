伊院男護中招　六同僚隔離

【本報訊】再有公立醫院醫護人員受感染，伊利沙伯醫院內科病房一名男護士昨日初步確診，他的一位同住家人亦不適送院，正等候檢測結果。該男護士周一病發但仍繼續上班，直至前晚發燒才到急症室求診。由於他工作期間有穿戴個人防護裝備，沒有病人列為密切接觸者，而六名曾與他一起用膳的醫護人員，需要檢疫14日。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，伊院內科普通病房一名男護士9月28日開始咳嗽，至9月30日仍上班，當晚發燒到醫院急症室求診，昨晨初步確診，CT值為20，顯示病毒量頗高。目前正在伊院隔離治療，情況穩定。

無證據顯示屬院內感染

她表示，男護士工作的病房，所有病人入院時的病毒測試均為陰性，男護士過去兩星期亦無接觸確診病人，暫無證據顯示他於醫院內受感染。六名醫護人員因曾與他一起用膳，被列為密切接觸者，需檢疫14日，未有人出現病徵。該護士負責一般病房臨床服務，工作期間有穿戴個人防護裝備，沒有病人被列密切接觸者。相關病房暫時停收新症及消毒，醫院已為該病房所有病人及職員安排病毒測試，至今29名職員及44名病人的測試結果呈陰性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男護士居於荔枝角道，一名同住家人有少許不適已送院。他潛伏期內曾到朋友家與多人一同用膳，但有關人士並非確診個案，當局會繼續追蹤。

前日出現確診個案的元朗護老院，61名同住院友檢測全部呈陰性，員工亦未發現確診。

目前有118名確診病人分別留醫16間公立醫院，當中10人危殆，8人情況嚴重，100人情況穩定。公院負壓病床數目是1,155張，使用率為50.3%。