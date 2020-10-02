【打壓傳媒】【本報訊】網媒丘品新聞記者Jason昨天還未步出銅鑼灣港鐵站，便已被警員搜身及查身份證。當Jason出示記者證時，警員揶揄他說：「丘品？未聽過喎，你報過幾多單新聞啊，你記唔記得㗎？」這是《警察通例》自訂傳媒定義後，首個警隊大規模出動的日子，再有多名警方不認同的傳媒記者被發出限聚令告票，亦有學生媒體記者被押返警署。

警方上月底修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，刪除原先承認香港記者協會及攝影記者協會會員證持有人為傳媒代表的內容。昨日原定是「國殤」遊行日子，由於警方事先張揚會派出6,000警力打壓民間抗爭活動，引來大量記者來到原定遊行起點銅鑼灣。

下午約3時，大約30名記者在百德新街拍攝警方拘捕行動，突然被警方包圍。警方聲稱要「分流」，拉起封鎖線，把記者前後包抄。結果網媒紙光媒體兩名記者被警方以599G被票控，其中阿Pui說，當時警方查閱其記者證，「應該係因為未聽過，所以唔畀我哋走」，警員及後打電話查證紙光媒體是否有登記政府新聞處新聞發佈系統，得悉未有登記後，便票控二人，她表明不交罰款會抗辯。

稱沒採訪區 趕離封鎖線

不屬《警察通例》認可的網媒丘品新聞昨如常派出記者採訪，記者Jason來到後再次被警方截查，不過出示記者後獲放行。當時本報記者跟隨丘品新聞記者Jason採訪，其間被一名警務人員大力拉扯記者背包，大叫「記者呢邊走！」記者三次強調「唔該唔好扯我」，警員才願意停止。當時警方指令相當混亂，令在場記者無所適從。記者不斷詢問，到底哪裏是採訪區，警員卻一再強調「沒有採訪區」，並把記者趕離封鎖線，令記者無法報道被捕人士被搜查狀況。

當時同在封鎖線內的記者協會義務觀察員、浸大新聞系高級講師呂秉權向傳媒聯絡隊查詢，為何票控該兩名網媒記者，警方指因他們未能出示公司信，「佢話如果事後出示到可能會撤銷，呢個做法唔理想，一般人係唔會帶公司信喺身嘅。」

荃灣有學媒記者遭押走

他指整件事有兩點矛盾，第一是上級警員已表明出示記者證就能離開，前線警員卻票控記者，凸顯出政策不一；第二則是警方沒有按早前承諾，讓傳媒留在封鎖區內採訪，而是把封鎖區變成「無人區」，「所有認可同埋佢非認可嘅記者，全部都唔留得要趕走晒，我問madam，佢話呢個唔係採訪區」。在現場差不多三個半小時，他觀察到在場記者「走位靈活」，完全沒影響警方執法，「證明咗根本唔使封鎖記者，票控就更加係無理」。另在荃灣路德圍，有記者前往採訪網民發起的抗爭行動，再次被警方針對。其中一名學生媒體澤禮時報的記者疑因未成年被押上警車，另一網媒實時新聞的記者被截查盤問多時。

警方昨晚於fb發文稱，不同媒體記者在昨日的公眾動都能進行採訪工作，說明近日《警察通例》就辨別傳媒代表的新修訂對記者於公眾地方的採訪權並沒影響。