海上長征六小時　違法船隻一籮籮

【採訪手記】

記者日前模擬12人出海情況，當天天氣與8.23相若，並約定船家早上7時許開船，雖然預定航線不會超越香港水域範圍，並確定肯定合法和安全，但凌晨在家收拾裝備之際，心中突然驚覺「好似執緊嘢着草」，朋友知悉有關採訪工作，有人再三好言奉勸，甚至追問「畀公安越境捉咗點算？」家人問及「聽日咁早去邊？」時，記者為免引來擔心，選擇了支吾以對。

由於近期天氣多變，船家說9月下半月適宜出海的日子寥寥可數，令記者隱然明白，有說12人當天把握打風前連忙出發的理由，「打風前其實係好時機呀」，船家說：「一來當日天氣唔大風浪，同埋打風前少啲（水警）巡邏嘛。」

船家：打風前出發係好時機

經歷過去一年多的反送中運動，陸上採訪「大長征」已成常態，海上長征記者卻是新手。清晨的布袋澳較記者想像熱鬧，最少有村民游早水，亦已有人較記者更早乘「大飛」出公海「違法」潛水，因為目的地屬中國水域的擔桿島一帶，那到公海釣魚潛水其實需要申請嗎？船家說：「梗係冇牌啦，但個個都係咁出去。」原來，非法越境根本是常見之事。

記者上船後回望布袋澳，留在視線最後的「地標」是村內海鮮酒家的招牌，或者也是12人望向香港的最後一瞥。記者搭乘的快艇面積跟12人的相若，但引擎馬力只得約三分一，但只要船家加速，便如坐過山車，被濺得一身海水，亦無時無刻需抓緊船邊。船家估計12人的目的地是東沙島，「應該係夠油可以去到最遠㗎啦！」航程約六小時。他又指示記者離向數公里外只見輪廓的漁船，「嗰架係拖網，一定係非法捕魚。」既然海上「違法」船隻眾多，何以12人那一艘會在海警眼中「突圍而出」？記者嘗試從大海找答案，找到的卻是更多疑問。