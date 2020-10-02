南丫海難死者家屬炮轟林鄭政府冷待 上台至今未曾聯絡卸責警方

10.1南丫海難發生8年，17名遇難者家屬日前發公開信，批評政府對事件採取避而不談、瞞天過海的態度，警方用了8年仍未完成調查，令死因庭未能召開。南丫海難其中一名死者家屬趙炳全今早接受商台訪問時，指警方冷待事件，只在每隔一至兩年向家屬發信，稱事件仍在調查中。他亦批評今屆林鄭政府對事件及家屬不聞不問。

事隔8年，在海難中姐姐遇難的趙炳全坦言心情仍不好過，難以磨滅當時船上的心情，「唔係時間可以沖淡」。他形容事件至今無進展，警方僅在今年1月曾向家屬去信，稱事件仍在調查中，但至今仍無下文，其他政府部門亦無聯絡過他們，即使家屬致電警方，亦得不到答案，對此感到無奈，「警方嗰幾隻字等於無睇過，交代唔到，睇完都無咩意思」，「唔明白事隔8年仲有咩未調查完......無諗過等到依家都解決唔到」。他指事發初時警方有聯絡過他們，在議員安排下亦會面兩次，但其後一直沒有見過，只每隔一至兩年就會發信稱事件仍在調查中。

他亦說，由於警方調查手續未完成，家屬至今無法展開申索及處理死者遺產，而至今8年都未能領取死亡證，家屬希望知道意外的真正原因，但政府為南丫海難設立的獨立調查委員會完整報告至今未有公開，「份報告一日唔公開，一日都唔會心息」。

趙不滿現屆政府冷待事件，坦言前朝的梁振英政府會較着緊，但今屆林鄭政府卻對他們不聞不問，上台至今都沒有聯絡過他們，只交給警方發信。但他亦說，最重要政府做實事，形容政府了解家屬需要甚麼，「唔做嘅話見面都無用，最緊要完成程序」。

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近年警方已無接觸

另一名海難死者家屬Alice在同一節目亦說，事發後首數年，警方有較多接觸，但近幾年都已沒有，只是發信稱跟進中，亦無承諾過何時會完成調查。她不滿家屬連獨立調查的報告亦未看過，又不知警方曾否看過完整報告，難以估計調查範圍，亦不能猜測調查時間。

她形容對政府感到失望，家屬初時採取溫和態度，初時亦相信政府可以幫助他們，「有人即時湧出嚟，覺得心定啲，可以依賴搵到事實真相，但等咁耐越嚟越淡，等咁耐個（獨立調查）報告做咩，出嚟睇過嘅人5隻手指數得晒，做出嚟用意何在，係咪為咗知道原來船上唔夠救生衣，呢個唔需要搵咁多人力物力都知道嘅事情」。

冀得公義：「拜山咁多年，都唔知點同佢講」

Alice強調家屬並非為錢，而是為公義，「拜山拜咗咁多年，都唔知可以點同佢講」。她希望政府能解釋未能召開死因庭的原因，及公開完整報告，「唔止牽涉39條人命同家庭，而係涉及700萬市民喺港搭緊嘅車、搭緊嘅船有無影響，點解唔公開係一個疑問」。

運輸及房屋局局長陳帆5年前曾向家屬表示希望他們可以「放低」，立法會經濟發展事務委員會2018年亦曾徵詢委員意見，是否要舉行閉門會議討論南丫海難調查報告，在工聯會、經民聯及自由黨等反對下而否決。Alice炮轟對說法難受，「層樓有問題都要改過先起第二幢，無理由叫move on就算，然後去過第二度起，無諗過呢啲係出自大人口中嘅說話，咁大個政府當遇到錯失，唔會承認、承擔，而係叫人放低move on」。

一眾南丫海難家屬日前發公開信，因警方未完成調查，死因庭一直未能開庭，39名死者至今未獲發死亡證，批評建制派議員仍厚顏建議港府停止跟進，又斥港府從沒兌現承諾，不公開獨立調查報告。

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