【疫情反覆】

【本報訊】本港新增十宗武漢肺炎確診個案，其中一名女患者是從泰國返港的26歲香港居民，她病發前後曾入住尖沙嘴及觀塘三間酒店，又曾到海港城一帶購物及用膳，感染源頭至今未明，是連續兩日有源頭不明的本地感染。而昨日初步確診個案少於十宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，第5098號26歲女子3月26日與兩名朋友由泰國返港，兩名朋友9月中先後返回泰國，她9月26日開始頭痛，當時住在尖沙嘴金馬倫道利園賓館，其後因友人離港，她9月27日遷往觀塘鴻圖道帝盛酒店居住，28日再搬往同區的偉業街悅品海景酒店。期間她計劃再到泰國，故接受病毒檢測，結果呈陽性，已入院接受治療。衞生防護中心公佈的行蹤資料，該女患者9月28日發病期間，曾到九龍城侯王道39-43號。

觀塘帝盛五員工送檢

張又表示，女患者病發前兩日均計入傳染期，中心會聯絡9月24日起她曾經入住的三間酒店，若負責清理她所住房間的酒店員工未有穿着防護裝備，會被列為密切接觸者，房間下一手住客亦列密切接觸，需隔離檢疫。當局會向三間酒店的同層住客及工作人員派發樣本樽。女患者潛伏期內亦曾到尖沙嘴海港城一帶購物和用膳，暫未取得確實店舖地點。至於她已離港的兩名朋友，中心會聯絡泰國當局追蹤，了解是否出現病徵。

觀塘帝盛酒店表示，負責清理確診女患者房間的五名員工有戴手套、眼罩及口罩，但沒有穿着保護衣，故被列為密切接觸者須檢疫。女患者退房後有住客入住該房間，入住前房間已徹底清潔，同層住客已全部離開酒店。

其餘九宗為輸入個案

其餘九宗確診均為輸入個案，其中三人9月29日乘坐國泰CX216航班由英國返港，各人互不相識。另有兩人由英國經土耳其抵港、有兩人是受僱來港的菲傭、一人由杜拜來港。一名25歲女子9月初由法國來港並完成檢疫，其友人其後到港，二人在上環普慶閣單位檢疫，她9月26日到私人診所再接受檢測，結果呈陽性。

【患者確診前行蹤】

3月16日

與兩名朋友由泰國到港

9月中

兩名朋友離港返泰

9月26日

開始病發，住在尖沙嘴利園賓館

9月27日

轉往觀塘帝盛酒店

9月28日

轉往悅品海景酒店

10月1日

自行接受病毒測試後確診

資料來源：衞生防護中心