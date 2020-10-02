【本報訊】中共要求港澳教科書要提高「愛國」意識，內地人民教育出版社（下稱人教社）不但與澳門當局已完成合編《歷史》、《品德與公民》等教材，聲稱要引導學生增進「愛國愛澳情感」，並且已開始分析及研發香港中小學教材。港澳教育學者論文指出，那種教材以「世界上沒有絕對的自由，有自由就有限制」等說法反面解釋自由；立法會教育界議員葉建源表示擔心，若變成官方統一出版教材，有如完全改變香港的制度。

人教社周二（9月29日）在北京舉行研討會，中國教育部官員席上表示：「港澳地區教材建設是全國教材建設的重要組成，也是中國教材建設工作的難點所在。」中國教育出版傳媒集團負責人表示，與澳門合編教材「開創了特別行政區與內地合作編寫教材新局面，未來會不斷探索內地與港澳地區合作編寫出版教材的有效路徑。」

對自由權內容模糊隱晦

人教社黨委書記兼社長黃強透露，人教社將「進一步做好港澳地區與內地合編教材的相關工作。借鑑澳門教材編寫的經驗，人教社已經着手開展了對香港中小學教材進行診斷分析，並且啟動了有關教材的研發工作。」包括《品德與公民》、《歷史》、《地理》已佔據澳門主流的合編教材，相信將成為人教社研發香港教材的參考。

澳門大學教育學院副教授黃素君等學者曾在論文指，《品德與公民》是澳門現時以中文為授課語言的小學中最流通的教材。書中描述自由權時指「世界上沒有絕對的自由，有自由就有限制。不以自己的自由去妨礙他人的自由，是做人的基本要求」。黃素君等分析，教材對自由權的內容模糊隱晦，描述以反面呈現，亦偏向道德約束。

國民身份方面，黃素君等發現該書意欲通過文化認同和族群認同來塑造國民身份，例如在「我是中國人」一課中詳細介紹學生要愛護國旗和國徽，總體而言所呈現的公民身份強調國族認同，公民意識以責任為取向，「本質上仍是被動、帶有自我規訓的公民觀」。

香港立法會教育界議員葉建源向本報表示，現時香港的教材是由私營出版社編寫和出版，內容按課程發展議會編訂的課程綱要編寫，並由學校自由選用。葉認為若人教社要出版香港教材，較合理做法是與其他出版社平起平坐競爭，確保公平競爭。他又擔心若官方統一出版教材，有如完全改變香港的制度。