法政奄列︱What is a puppy?（劉偉聰）

在普天同慶的國慶酒會上，位列林門鄭氏身旁的不是白襪仔林先生，卻是終審法院首席法官馬道立法官，那是依據特區政府政務司司長辦公室轄下行政署禮賓處（Protocol Division）發出的排名名單（Precedence List）而來的排排坐，那是一看即能心領神會的官場權力排行榜八陣圖，行政主導即行政長官主導嘛，blah blah blah!

是又不盡然，君不見在法律年度開幕典禮中，主禮人自是馬官，林門鄭氏根本不在席間，連櫈都冇張！至若每年宣讀施政報告，行政長官更得轉移玉步至立法會，側侍於主席台右首，尊卑粲然可見。

如是我聞，如是可見，行政立法司法各據山頭，各有所峙，那才是separation of powers的graphic illustrations，不是誰人說了算！制度的設計與運作，既是規則，也是人也是歷史，更是人和規則和歷史的互動，前陣子律政司司長在《南早》上撰文，否定「三權分立」，縱有千般不是，伊人下邊這幾句，卻是連利君雅小姐也能認同的人話：

“An analysis of the constitutional order must not be based on what anyone has said or desired...”

鹿鹿馬馬，馬馬鹿鹿! 我油然想起大哲 Karl Popper 爵爺在《開放社會及其敵人》第11章上討論「甚麼是小狗？」的一段：

“A puppy is a young dog" would be...an answer to the question “What shall we call a young dog?” rather than an answer to the question "What is puppy?”

這一小節爵爺意在討論哲學上的essentialism vs nominalism 如何影響我們議論世事，長話短短說，爵爺謂如何定義一個概念（甚麼是小狗？）並不重要，重要的是在什麼情況下我們會使用同一定義（definition），那是＂（to introduce）shorthand symbols or labels...in order to cut a long story short.＂我們關心的是那long story！

換上「三權分立」的討論，我們關心的不是這幾個字的語意，而是歷史上普通法系統中如何處理公共權力的分配，彼此間的協約制衡（checks and balances），故嚴格來說，是「分立」還是「合作」只是非常概括抽象的shorthand or label，重要的是historically and institutionally 英美澳紐加拿大如何發展出那democratic and accountable legal and political infrastructures！故爵爺說：＂...short hand symbols could always, of course, be replaced by the longer expressions, the defining formula, for which they stand.＂Definitions are arbitrary！

今天市上重提separation of powers，並不是因為這觀念這定義出了甚麽岔子，not a war on ideas，而是我城制度正在火速崩壞，有人要千方百計扭曲原來已受多方攻訐的checks and balances，故我們又要掀來一個shorthand 去細說我們爭取自由民主公平公義的long story！

＂...a teacher or writer of a textbook...may introduce a technical term only after the need for it has arisen.＂爵爺輕聲說。

鹿鹿馬馬在動物學上的定義沒有危機，有危機的是我們誠實使用這些definitions的自由。

作者：劉偉聰，法門中人，多餘多話，寒舍中有小貓一雙，男的是陳寅恪，女的叫Dworkin。

【法政奄列】專欄隔周五在蘋果動新聞上線

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