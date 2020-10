法政奄列︱What is a puppy?（劉偉聰）

在普天同慶的國慶酒會上,位列林門鄭氏身旁的不是白襪仔林先生,卻是終審法院首席法官馬道立法官,那是依據特區政府政務司司長辦公室轄下行政署禮賓處(Protocol Division)發出的排名名單(Precedence List)而來的排排坐,那是一看即能心領神會的官場權力排行榜八陣圖,行政主導即行政長官主導嘛,blah blah blah!

是又不盡然,君不見在法律年度開幕典禮中,主禮人自是馬官,林門鄭氏根本不在席間,連櫈都冇張!至若每年宣讀施政報告,行政長官更得轉移玉步至立法會,側侍於主席台右首,尊卑粲然可見。

如是我聞,如是可見,行政立法司法各據山頭,各有所峙,那才是separation of powers的graphic illustrations,不是誰人說了算!制度的設計與運作,既是規則,也是人也是歷史,更是人和規則和歷史的互動,前陣子律政司司長在《南早》上撰文,否定「三權分立」,縱有千般不是,伊人下邊這幾句,卻是連利君雅小姐也能認同的人話:

“An analysis of the constitutional order must not be based on what anyone has said or desired...”

鹿鹿馬馬,馬馬鹿鹿! 我油然想起大哲 Karl Popper 爵爺在《開放社會及其敵人》第11章上討論「甚麼是小狗?」的一段:

“A puppy is a young dog" would be...an answer to the question “What shall we call a young dog?” rather than an answer to the question "What is puppy?”

這一小節爵爺意在討論哲學上的essentialism vs nominalism 如何影響我們議論世事,長話短短說,爵爺謂如何定義一個概念(甚麼是小狗?)並不重要,重要的是在什麼情況下我們會使用同一定義(definition),那是"(to introduce)shorthand symbols or labels...in order to cut a long story short."我們關心的是那long story!

換上「三權分立」的討論,我們關心的不是這幾個字的語意,而是歷史上普通法系統中如何處理公共權力的分配,彼此間的協約制衡(checks and balances),故嚴格來說,是「分立」還是「合作」只是非常概括抽象的shorthand or label,重要的是historically and institutionally 英美澳紐加拿大如何發展出那democratic and accountable legal and political infrastructures!故爵爺說:"...short hand symbols could always, of course, be replaced by the longer expressions, the defining formula, for which they stand."Definitions are arbitrary!

今天市上重提separation of powers,並不是因為這觀念這定義出了甚麽岔子,not a war on ideas,而是我城制度正在火速崩壞,有人要千方百計扭曲原來已受多方攻訐的checks and balances,故我們又要掀來一個shorthand 去細說我們爭取自由民主公平公義的long story!

"...a teacher or writer of a textbook...may introduce a technical term only after the need for it has arisen."爵爺輕聲說。

鹿鹿馬馬在動物學上的定義沒有危機,有危機的是我們誠實使用這些definitions的自由。

作者:劉偉聰,法門中人,多餘多話,寒舍中有小貓一雙,男的是陳寅恪,女的叫Dworkin。

