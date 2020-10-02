限聚令︱蘭桂坊中秋長假未見人潮 酒吧經理：限桌令應與食肆睇齊

今日（2日）是中秋長假期第二天，周五晚上中環一帶酒吧暫未見人潮，多間酒吧沒有開門，或者「拍烏蠅」，有警員及食環署職員在蘭桂坊一帶巡視市民有否違反限聚令。

曾經爆發感染群組的酒吧Insomnia上周重開，晚上7時許只有數座客人，職員透露人流不復以往，整個蘭桂坊都靜悄悄。另一邊廂有市民相約共7至8名友人到蘭桂坊消遣，餐廳安排以4人一檯併座，其間一度未有用隔板分開兩檯客人，直至記者拍攝情況職員才加裝隔板，餐廳職員及該檯食客均不願接受訪問。

至於酒吧林立的蘇豪區卑利街明顯較多市民超過4人聚集，警方以雪糕桶和橙色膠帶劃出一遍禁區，意圖阻止酒吧客人在街上聚集，但未見成效，其中一間酒吧外聚了逾10名酒客，部分人更站入橙帶範圍內。

二三波疫情後客人近乎全流失

在蘭桂坊開業7年的酒吧Rula Live經理Lila指，生意由去年社會運動開始轉差，今年疫情以來生意估計大跌九成，第一波疫情時因沒有強制酒吧停業還能維持營運，二三波之後客人已近乎全部流失，因為酒吧一般都營業至凌晨4、5點，現時午夜後就要停業好難做生意，她認為酒吧限桌令其實可以放寬到與食肆人數睇齊，4個甚至6個一檯，「你見地鐵也有很多市民緊貼住陌生人搭車。」

周五晚上9時許蘭桂坊和蘇豪區漸見人流，但食肆酒吧生意參差，不少酒吧入座率達一半，部份滿座，酒客站出街邊；亦有餐廳門可羅雀。市民聚集消遣的卑利街晚上9時許，有警員到場要求聚集的人群分散，荷里活道亦見警車巡邏。

到訪蘇豪區的鍾小姐指，酒吧多外國客人，他們飲酒前會戴口罩，但多數人消遣後習慣不會戴回口罩，因此也會擔心疫情惡化。她認為現時政府限桌令措施「算係咁」，如果放寬人數和營業時間又會多人光顧，或令疫情反彈。她續指，明白酒吧經營困難，如果真的放寬也可考慮營業時間延至凌晨一時、酒吧放寬至4人與食肆睇齊，對酒吧較公平。

Suriya則認為，目前疫情已經回落，故不擔心染疫，現時4人限聚很難與親友相聚，希望政府可以逐步放寬限聚人數，例如兩個、兩個地增加限聚人數，不過前提是港府要控制好疫情。

向超過10間處所的負責人提出檢控

食環署發言人指昨日和今日一共巡查超過1,250間餐飲業務處所，未有發現顧客在食肆內違反有關羣組聚集的規定，但向超過10間處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。

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