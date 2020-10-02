港人前路︱港納入美國難民分配 劉頴匡：國際都看到香港人權每況愈下

美國國務院周三（9月30日）指新年度建議的難民安置計劃，繼續會特別分配給因宗教原因而受苦或擔心受迫害的人，香港更首次被納入難民分配項目類別，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、古巴和委內瑞拉歸於同一類。

曾發起「美國戰線」集會的民間集會團隊發言人劉頴匡說，自《港區國安法》通過後，不同國家已開始接收香港的政治難民，今次美國是將香港人的難民身份正式納入制度中，「如果有手足能夠受惠有關安排，可以有個安全地方，會令佢哋感到慶幸」。

劉頴匡指，現居洛杉磯的八九民運領袖鄭存柱日前透露，已有兩名香港年輕人獲美國政治庇護，難民即代表受到強烈的人身安全威脅，世界各地都看到香港人權狀況每況愈下，「香港人受嘅壓迫去到咩地步」，港人的人身自由無法在《港區國安法》下得到保障，例如近日12港人被送中後不見天日，就更令人擔心港人的人身安全。

他說，美國總統大選前，民主、共和兩黨定必對中國議題表態，今次亦是特朗普臨近大選前的動作，以展示其對華強硬的態度，爭取反華選民的認同。他指，在武漢肺炎疫情下，已不止美國，國際間也要檢討過往對華政策，亦相信無論是特朗普連任或拜登上台，也會向國民展現「共同心願」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！