源頭不明個案 一周增最少4倍 梁子超：若情況持續或顯示疫情反彈

本港疫情大幅放緩，但持續有本地源頭不明個案。本地源頭不明個案由9月第3周（13日至19日）的12宗，下跌至上周（20日至26日）的1宗，但本周又增至最少有5宗，即過去一周上升最少4倍。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，顯示社區仍有隱形傳播鏈，而且9月份本地無源頭個案中，病人由病發至確診平均需7.5日，而現時政府需每周檢視是否放寬社交距離措施，滯後確診將令政府無法掌握最新疫情走勢，難以作出判斷。梁子超指，若未來數日每日仍有兩至三宗源頭不明個案，或顯示疫情反彈。

受感染至確診平均約2周 政府滯後確診

政府於9月14日完成全民自願檢測，但只找出32宗新確診個案。由9月13日至19日的一周，錄得12宗源頭不明個案；9月20日至26日的一周，源頭不明個案下跌至1宗，但本周至今已錄得5宗源頭不明個案。

梁子超表示，上周源頭不明個案減少，可能是因疫情緩和及全民自願檢測剛完成，「想驗嘅人都驗咗，唔想驗嘅就唔驗」，在檢測數目減少下而源頭不明個案減少。

現時情況顯示社區仍有隱形傳播鏈，而且確診個案有滯後，本地源頭不明個案由病發至確診平均需7.5日，若連同潛伏期平均5至6日計算，即由受感染至確診平均約2周。而現時政府需每周檢視是否放寬社交距離措施，滯後確診令政府無法掌握最新疫情走勢，難以作出判斷。

梁子超認為，必須縮短由受感染至確診的時間，政府才能較有前瞻性判斷疫情。

他又指，現時仍未能確定疫情是否反彈，若未來數日每日仍有兩至三宗源頭不明個案，或顯示疫情停止下降，甚至有初期反彈跡象，相關的社交距離措施需再審視。

曾祈殷：中秋後不應再放寬社交距離措施

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，現時的源頭不明個案非常分散，擔心中秋長假期多了市民外出及聯宜，令病毒有機會再傳播開去。他認為現階段不應再放寬社交距離措施，「要再睇定啲，睇吓假期後有無群組個案出現，例如家庭群組、聯宜群組」。

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