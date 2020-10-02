陳日君認梵京之旅無功而還 批湯漢牧函自以為是「教會」全部：奴隸談不上共融

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前就香港主教繼任人安排，到訪梵蒂岡卻不獲教宗接見。他昨晚在網誌撰文，承認出訪無功而歸，但並不抱怨；又提到教區宗座署理湯漢早前以「與教會保持共融」為題發出的牧函，自以為是「教會」的全部，指屈服在強權下做奴隸談不上共融，「因為他們已被剝削了做人的權利。」

陳日君在網誌「報平安」，解釋之所以能出訪羅馬是駐港意領事證明他有急事要辦，獲准入境意大利停留120小時。他經倫敦到羅馬，把書信給教宗方濟各的一位秘書，信中要求教宗給他半個小時討論香港主教的安排，最後無功而歸，「我並沒有抱怨，我知道教宗一定很忙，知道我的信能到他手中也已心滿意足。」

他其後提到湯漢早前發出的牧函，該牧函批評有教友「傲慢地批評教會」，引致教會分裂，陳日君直語牧函的題目「與教會保持共融」本身就有問題，「誰『與』教會共融？聽來牧函不是對教會內的人說話，我們似乎不算教會內的人，如果對象是我們不是該說『保持教會內共融』？」

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他又解釋，只有自主的人才能共融，「鳥籠中沒有共融」，「明白教會的道理，一齊信主、愛主才成共融。大家一齊屈服在強權下做奴隸根本談不上共融，因為他們已被剝削了做人的權利。」又指「這些道理純樸的教友都明白，只有自以為是『教會』的人卻不明白，這幾天的福音中耶穌教我們做小孩子也就是這個意思吧！」

牧函刊出後，教內有聲音質疑真正執筆者另有其人，陳日君在文中亦有提到「署理的署理」，「如果我在他的位也真不知怎麼應付，當然還好有得力助手幫忙。最近他忙得很，又家書，又牧函。有人說署理的署理幫了不少忙。我怕有些地方幫了倒忙。」

他在網誌再提及今年無法送月餅到獄中，「我決定了中秋節及前後都不嘗月餅，為表示同監獄內的朋友們同甘共苦，各位朋友很對不起，今年使你們失望了，請原諒。」

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