留港守業●捍新聞自由●赴台覓新生 三個去或留的故事

去年煙花特別少，今年7.1以後，有種恐懼更由無形化為白紙黑字，港人紛紛出走，與此同時也有異鄉人決定留守。細聽三個去或留的故事，無論如何選擇，都皆因熱愛這片土地。

介乎法國與灣仔的詩意 因《重慶森林》來港愛聽王菲達明一派

「這次我從頭面對，過去和以後⋯⋯」灣仔著名活化建築藍屋樓上，飄來王菲歌聲。法國人Arnault家住藍屋，愛吃距離住所數分鐘路程麵包舖的牛角酥，日常生活都圍繞在這個港島舊區。雖然不懂說廣東話，但家中收藏大量香港歌手、樂隊唱片，例如LMF、Beyond，最愛王菲和達明一派，「我去過王菲演唱會，最珍藏她1996的那張唱片，因為是我來香港那一年朋友介紹給我，是一切的起點。」

1996年他剛剛大學畢業，當時要強制服兵役或找一份海外工作代替，去銀行見工前路經戲院被一幅《重慶森林》海報吸引，自此和香港結緣，「那比當兵聽起來更有趣更適合我，我便說想去他們的香港分公司工作。」他笑說收到那封錄取通知不是電郵，而是貨真價實的一封信件，「我不想顯得像個老古董，但那個年代通訊不像現在這麼方便，沒有視像通話，家人也很不捨得我跑到這麼遠。」

第一次來港只計劃待一年半，最深刻是飛機在舊啟德機場降落，「時值新年商店都關門了，記得常常很大霧，感覺很神秘。」回到法國求職卻正值經濟不景氣，氣氛低沉，「但我在港已認識很多朋友，也是主權移交時期，很多未知但又很多刺激，而我已喜歡上這城巿，便留下來工作。」輾轉間開創個人事業，在灣仔經營的選物店品牌已創立14年，今年更逆巿開分店，「即使這2年從事零售很困難，因為政治環境和疫情，我仍然覺得我們帶來了些不一樣的，我就是不想停下來，哈哈。」

常被港人樂觀感染 望留下守業發展

來港24年，他笑指超過他一半歲數，已視香港為家。物價貴，住屋細，但人人充滿活力，是他多年來對此城感受，「在這裏謀生從來不易，但就是有能力將很多想法實現。」不過，當國際都會漸漸風光不再，今時今日新增「外國勢力」標籤，7.1後更多一條油漆未乾的紅線，外籍人士亦要面對。

「的確我認識不少朋友正考慮離港，我能明白，因當初我也選擇了離開國家去探索世界、追求更好的生活，想要更多自由自主。」這一刻他沒有想過離開，因已在香港建立生活、事業，「我常常由這裏的人身上看到某種樂觀，是很艱苦、很多困難，但也總是有種氣氛是，好吧，我們會再來而且會變得更好。」

由陽光與海灘到初嘗催淚彈 西班牙自由記者的香港之夏

西班牙人Ricar兩年前和太太來港定居，早年曾去過不同地方工作，覺得香港比較自由民主，「始終有英國留下的rule of law，能住得較安心。」每年夏天他總會去沿海小鎮桑托尼亞暢泳、曬曬太陽，但去年卻是站在香港街頭，於人潮中首次嘗到催淚彈的「滋味」，「6月9日我在現場拍照、和港人聊天，從未看過有這麼多人上街；6月12日我在立會外，突然聽到聲響、有人奔跑，然後便看到警察射催淚彈，當時有點危險，因人太多但要很短時間內疏散。」

自此他改為任職自由身記者，曾為西班牙電視台採訪香港示威活動，自己創辦了西班牙文網媒，題材包括香港新聞一腳踢拍片剪接，當然亦有報道「港版國安法」。他指，有居港同鄉覺得立法沒有影響，但同時亦有朋友連使用社交媒體亦變得小心翼翼，他認為很多國家都有《國安法》以針對例如恐襲等特定罪行，例如西班牙已面對恐怖分子多年，「但港人不喜歡的《國安法》國安法部份是某些場合條文並不清晰；例如對記者而言，就不太清楚甚麼可以或不可以做。」

他形容現時仍看到不同報章和不同立場的傳媒，亦有報道反對政府政策的觀點，尚算不錯，但同時當局亦有舉措或會打壓新聞自由，例如有針對記者的新指引，「那好像在說他們不歡迎某些記者」。當初所嚮往的自由，究竟還存不存在？他認為如果沒有疫情，社會情況會大為不同，「例如在Twitter其實還可看到很多香港人關注時事，但現時世界各地都忙於抗疫，少了關心疫情以外的事。」

在香港採訪經常伴隨危險，去年有記者更受槍傷致盲，他自己亦捱過水炮車洗禮，但仍希望留下來採訪，「我希望可以繼續做我的工作，就如以往一樣。」

尋一片自由天空 90後赴台升學重新出發

「各位乘客，我們即將降落在台灣桃園國際機場⋯⋯」Dennis在香港土生土長，今年9月，他登上了飛往台灣的航班，去當地就讀大學碩士課程，亦想計劃移民重新開始。上機前兩日，他一大早便趕去郵局領回入台證，惟因疫情令郵件積壓，職員叫他下午再回來，「最壞打算係要改機票，咁順應就要遲咗開學，不過我都有預備過呢個情況，由決定去台灣讀書之後，我已經沙盤推演過好多可能性。」

離別在即，他在電話設下倒數計時，畢業後因工作需要不時要到戶外考察場地，發覺香港一直美麗得很。近年愛上乘坐巴士，貪可以一上車便倒頭大睡，也喜歡一邊看風景一邊看Google地圖認路，「啱啱出咗長青隧道應該係葵涌工業村；你去搭西鐵或者巴士，尤其是東涌綫，一路望住個海好治癒㗎。」

信港人有移民DNA 盼他朝異鄉重聚「講句粗口」相認

Dennis身邊所有親友均支持他的決定，早前自工作了數年的公司辭職，出發前相約一起玩音樂的前同事再聚，「我哋一齊租咗間band房，今晚應該係喺香港最尾一次夾band，呢度叫精神時光屋，入咗嚟你係唔知道啲時間過得咁快。」萬般不捨，為何也要走？

回想去年反修例運動升溫初期，他也有以合法形式參與其中，但經過一個月後，「多少有啲疲勞，思前想後，諗緊自己仲捱唔捱得住呢？因為都好辛苦，見到有人輕生，好多人受傷。」不想活於恐懼之中，他決定找一個自由之地重新開始，形容尤其是今年夏季香港面對最大變化，令他更下定決心。

幾經波折，終於趕及取得入台證如期出發，機場登機櫃枱亦因赴台學子大排長龍，重現一點久違熱鬧。這刻他突然擔心有否遺漏重要文件，又或者有誰還未道歉道謝，因為疫情等關係，很難確定何時回港。告訴自己要努力融入當地文化，答應到埗後會常常聯絡家人，但他也語帶哽咽，「但點都⋯⋯唔擔心就假喇，始終媽媽年紀都大。」

縱然很愛香港，但能力有限，進退有時，他只望四散的港人，不忘彼此。他想起香港著名導演張堅庭最近的訪問，「佢話香港人有個DNA係會向外走，我信係咁；最緊要大家記住，就算去到第個地方甚至拎埋護照，唔好唔記得自己係香港人，他朝一日可能街頭撞到，仲可以用廣東話講到幾句粗口，咁都ok嘅。」年紀輕輕卻無限欷歔，這晚他背起行李，身影慢慢在離境大堂遠去。

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