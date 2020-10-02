武漢肺炎︱ifc「無二」廚師染疫發燒仍上班 專家：可透同事傳染食客

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（2日）公佈一名廚師確診，任職於ifc日本餐廳「無二」，該名患者上月25日發燒，之前兩日、即23日已可傳播病毒，惟患者發燒後仍繼續上班。據報患者負責在廚房處理熟食，並非處理魚生等生食，煮食時有戴口罩，亦不會接觸食客；但因發病後數天仍有到餐廳上班，所以衞生防護中心呼籲曾在23日後曾到過餐廳的食客，如有不適應求診。

而現時餐廳現時已停業14日，並將會向衞生防護中心提供訂枱紀錄。《蘋果》記者今日到ifc視察，確診「無二」現時已無營業，惟門外未有貼出任何告示，商場亦未見有任何額外措施。

市民：服務業員工應做好個人衞生措施

張竹君指，「無二」廚師最後上班日期為上月29日，平日通常在灣仔港鐵站附近餐廳購買外賣，曾去嘉諾撒醫院求醫。週期閾值（Ct 值）不高，約20多。

張竹君指，確診廚師主要負責處理熟食，並非處理魚生等生食，工作時毋須直接接觸食客，相信因此傳播的風險不算太大。但由於病人病發曾經上班，同事感染的風險較大，須全部送往檢疫中心，暫未有檢測結果。

記者現場所見，該餐廳外面的公共位置人來人往，同層亦有其他餐廳，包括麥當勞等，下午時分都有不少市民光顧。Patrick及Lisa夫婦剛於毗鄰「無二」的另一餐廳用餐完畢，他們稱尚未知道「無二」出現確診個案，但指平常較少途經ifc，亦不太擔心因此受感染。對於確診廚師發燒後仍然上班，Patrick表示，疫情下服務業員工應做好個人衞生措施，尤其餐廳員工更應自律，因為顧客無從得知職員是否染病。

Lisa指，平時光顧餐廳時，會留意餐廳是否做足防疫措施，包括進內時量體溫及提供酒精搓手液等，自己亦會額外做好防疫，如勤洗手等。對於現時仍有社區零星個案，她指自己會盡量戴好口罩，以防從社區感染。

可能會透過傳染同事再傳染食客

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，因該廚師只處理熟食，並沒直接或近距離接觸食客，相信他直接傳染食客的風險低；但因他工作期間並非全日戴口罩，有可能會傳染其他員工，而其他員工有可能透過直接接觸食客，而傳染其他食客。

他指，該廚師於上月25日發燒，之前兩日即23日已可傳播病毒；他有可能先傳染其他員工，當其他員工接觸生的食物或直接接觸客人，便有感染其他食客的風險。該廚師雖然負責煮熟食，但若飛沬污染碗碟，其他員工接觸時也可能被間接傳染。

市民以為疫情冷卻危機意識減低

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），規定食肆內任何人在進食時間以外，需一直戴口罩；容許某人進入食肆前，需量度體溫。

食物安全中心也建議食肆工作人員需定期檢查體溫，如有病徵，應停止處理食物。但該確診廚師發燒後5日仍上班，令人質疑食肆有否為上班的員工量體溫。

曾祈殷表示，所有食肆員工每日上班前應量體溫，食環署應加強呼籲食肆要為員工量體溫。若該廚師只是低燒，或上班前服藥，可能量體溫也不被發現。不少人以為疫情冷卻，危機意識減低。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，該確診廚師有病徵後沒即時接受檢測及仍上班，情況絕不理想，尤其是他從事高危行業，也顯示雖然政府於9月26日起開始新一輪為食肆等高危群組檢測，效用不大。

他指，從事高危行業人士，若有病徵應盡快接受檢測，最理想是未有結果前不需上班；即使要上班，也應避免高危步驟。

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