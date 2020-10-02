中秋長假︱迪士尼樂園處處嬰兒車 家長不怕疫情帶細路齊「放電」

中秋節長假期第二日，不少市民選擇一家大細到重開不久的主題公園消遣。迪士尼樂園中午時份人頭湧湧，入口處可見嬰兒車「車水馬龍」。

不少小朋友身穿藍色公主裙入場。關先生稱與孫女昨晚已住了一晚公主主題房間，但孫女仍「扭計」想住多晚。小朋友稱開心，「最想睇Elsa！」

陳太更為小朋友戴上彩色髮辮，她稱自停課後困在家太長時間，故今日趁放假帶她來玩。扮成Elsa的陳小朋友則稱「想玩IRON MAN嗰啲...IRON MAN射壞人嗰啲！」亦有一對姐妹和朋友扮成三名「Elsa」同行。

吳太為女兒穿上公主裙和戴上小皇冠。她稱有見疫情近日放緩，不太擔心，有準備酒精搓手液和帶多幾個口罩替換。另一對入園遊玩的陳生陳太稱有年票，故今日特意前來，「好開心，好耐無嚟，覺得好興奮！」亦表示不擔心疫情，會全程戴口罩。

何先生和女朋友則雙雙身穿迪士尼卡通T-shirt前來，稱「放假無掟去，長洲又太多人」，故訂了樂園內三日兩夜酒店度過長假。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！