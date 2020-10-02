10.1遊行︱曾稱「認可傳媒」可封鎖區內採訪 警昨照趕記者 呂秉權質疑有不同演繹

警方修改《警察通例》中的「傳媒代表」定義後，昨日首次有大批市民示威，並在銅鑼灣一帶大規模截查記者，又對網媒記者發出限聚令告票。由記協安排的3名觀察員之一、浸大新聞系講師呂秉權今日在港台節目表示，警方曾稱「認可傳媒」可在封鎖區工作，但昨日在銅鑼灣百德新街截查期間，警方傳媒聯絡隊反稱該處沒有採訪區，最終都要變成「無人區」，認為政策由警務處處長到前線落實，似乎有幾種演繹版本，情況不太理想。

警方昨日下午在銅鑼灣百德新街突然從街頭街尾拉起橙帶，設立大型封鎖區，並截查市民及記者，呂秉權等記協觀察員在銅鑼灣觀察約3小時。呂秉權認為，昨日在零星事件發生時，傳媒與警方均可找到自己工作的空間，但認為此次拉橙帶沒有必要，可以斟酌，指當時傳媒聯絡隊一名女警曾稱記者如想離開，出示記者證即可，惟他認為當時記者有需要報道，如清走記者會令採訪不方便。他指，曾問女警之前警方聲稱封鎖區容許採訪，但對方只稱屬於行動細節，要「認可採訪區」變成「無人區」。

網媒2記者被票控 呂：應有多3人才違限聚令

當時網媒「紙光」2名記者向警方出示證件、身份證，以及用手機出示公司登記證明後，仍被發限聚令告票，呂指，傳媒聯絡隊稱警方不信納記者的傳媒身份，但指如事後將工作證明傳給警察公共關係科，不排除可撤銷。他認為警方的說法似乎有點前言不對後語，又指現場很多非新聞處登記用戶，但只有他們2人被票控，質疑警方亦應找多3個人，才能違反4人限聚令。

對於警方稱今次修改警例能便利傳媒採訪，他認為，設立封鎖區困住記者、查證浪費了時間，記者亦不能到外面採訪，最後亦由「封鎖區」變成「無人區」，質疑政策由警務處處長到前線落實，做法似乎有幾種演繹版本，情況不太理想。他認為警方沒有拉封鎖線時，雙方亦可做到不影響對方工作，「其實唔搞啲乜嘢，雙方都好靈活走位」。

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