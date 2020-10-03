羅冠聰：港失自由成新常態

【本報訊】港版國安法實施後，多位政治人物因人身安全堪憂而流亡海外，其中包括前香港眾志主席羅冠聰。曾透露人在英國倫敦的羅冠聰日前在英國《衞報》撰文，形容國安法正將香港帶往「新常態」，香港公民社會的表達自由正逐漸被摧毀，異見人士亦逐漸被清算。

「時間企喺香港人呢邊」

羅冠聰流亡到倫敦已三個月，他稱離開時未有機會與親人道別，不想親人因而成為「合謀者」而被當局以國安法檢控，如今亦未有再與他們聯絡。他解釋，中國當局經常無故拘留維權人士親屬，甚至監控他們，「將我嘅離開保密係保護佢哋最好嘅方法」。

港版國安法實施至今近100日，羅冠聰指出，法例條文存有灰色地帶，即使展示反政府標語已經有可能被檢控，「法律令香港社會變得提心吊膽」。羅冠聰形容，法例將香港帶往「新常態」，香港公民社會的表達自由正逐漸被摧毀，異見人士亦逐一被清算，例如近月不但有學生因為以抗爭口號作網上課堂的暱稱而被停課，更加有曾經參與示威的公務員被當局作紀律處分，甚至面臨解僱。

面對政權的步步進逼，羅形容現在情況十分艱難，但這將會是一場持久戰，中國正面對外憂內患，西方各國亦逐漸達成共識對抗極權，強調「時間企喺香港人呢邊」，自己對流亡決定並不後悔，會繼續國際倡議工作，堅持追求民主自由。