武漢肺炎︱將軍澳IVE男生確診 全校停課14日2同學須隔離

衞生署今日（3日）公佈，本港再多1名22歲男子確診武漢肺炎，位於將軍澳的香港專業教育學院（IVE）李惠利分校及香港知專設計學院（HKDI）表示，昨獲悉學院1名就讀跨學科學系課程的學生受感染，學生最後上課日期為上月29日，上課期間有配戴口罩。學院因應衞生防護中心建議，暫停院校運作至本月13日，今日已開始派樣本收集瓶，包括師生、餐廳員工派發，並安排及加強校內的全面清潔及消毒工作。

校方表示，學院會與防護中心保持聯繫，並知悉與確診者有緊密接觸的2名同學，已獲安排檢疫，其他同班同學會接受醫學監測，正跟從中心建議，安排向曾於上月29日回校之師生，派發深喉唾液樣本收集瓶。學院已通知師生有關確診個案，以及相關課堂安排。

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立法會教育界議員葉建源表示，社區仍有零星感染個案，反映病毒傳播鏈未斷，擔心疫情稍後會反彈，呼籲市民包括師生的防控措施不要鬆懈，學校一旦出現爆發，需按當局指引安排停課或其他跟進工作。

就今次個案曾光顧酒吧，他指出：「到酒吧飲嘢、傾偈始終會有一定風險」，提醒市民要時刻做好防護措施，無論在酒吧或餐廳等食肆，用餐飲食後應盡快戴回口罩。

記者今午到場調景嶺視察，由於今天是假日，未見有學生或教職員的蹤影。校園多個出入口被封，訪客未能進入，在圍板外則未見有任何有關染疫同學的告示。不過，在學院旁邊的雀鳥公園，仍有不少家庭在享受天倫之樂。部份街坊表示對有學生染疫感到驚訝，「真㗎？佢住邊㗎？」，不過亦未會減少外出，認為做好保護措施就沒問題。

附近街坊多表示不太擔心

19歲、居住IVE附近的陳同學，途經公園便停下來為雀鳥拍照。他指，自己平日都常經過IVE附近的街道，「因為本身要經呢邊返學，有時又會約啲friend（朋友）喺呢度傾偈，所以行呢度又無話太擔心」。陳現時外出必定佩戴口罩，「一掂完任何嘢都會即刻用洗手液洗手」，加上區內的人都有佩戴口罩，令他不太擔憂。

劉小姐一家三口在公園散步，被問到是否知道IVE有學生染疫，她馬上大為緊張指「真㗎？住邊㗎佢？」。不過，劉指自己不會太擔憂，「應該都正常嘅，之前我住嗰幢大廈都有人中咗」。她表示，自己不會減少外出或「兜路行」，不過小朋友大多都是假日才外出，「都係得禮拜日會出嚟玩吓」。

街坊馮先生則指，自己較少經過IVE附近，即使途經都不會感到擔心，「無乜嘢嘅，出嚟行下咋嘛」，亦未會減少外出，「要出嚟行下，如果唔係成日（屈）喺屋企」。

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