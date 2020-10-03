的士被劫走 司機夜行荒野求救

【本報訊】前晚中秋夜，73歲的士司機由大角嘴接載一名男子前往萬宜水庫西壩，抵達後男子露出賊相，劫走司機兩部手機及現金等8,000多元財物，賊人更搶走的士逃去無蹤。司機反抗下嘴及手肘受傷，更要在荒山野嶺摸黑前行，最終向行山客求助報警送院，警方正追查劫匪及的士下落。

行山客助報警

遇劫的士司機姓郭，任職的士司機45年，他指被劫去的士是租回來。前晚8時許，他駕駛的士在大角嘴詩歌舞街，接載一名年約40至50歲的中年黑衣男子，報稱前往近萬宜水庫西壩的創興水上活動中心，的士抵埗後黑衣漢突然發難，以電話充電線從後勒頸，喝令司機：「我求財唔係求氣，你最好唔好郁手，唔好還拖。」

司機反抗下，嘴部及手肘受傷，黑衣漢劫走郭的兩部共值6,100元的手機、1,250元現金及銀包等財物，最後更劫去的士駕走。郭身處黑夜荒野，叫天不應叫地不聞，打算徒步行出市區，途中向行山客求助，由對方代為報警。

警方到場將郭送院敷治。他憶述遇劫一刻，「當時諗佢（賊人）一個人，以為會無事啦，點知去到創興時佢（賊人）開始做嘢喇，從後用條繩箍住我條頸，令我抖唔到氣」。

司機又指「個賊話個袋入面有刀，我求財唔係求氣，你唔好還拖，畀我慢慢嚟攞嘢（意指財物），之後會畀番架車你」，結果賊人劫走財物又搶車，令郭始料不及。