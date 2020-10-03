律師指投案非自首　不能申減刑

【本報訊】陳同佳昨聲稱月內赴台自首，令外界關注港台兩地處理方法及陳同佳的赴台程序。台灣律師劉炯意指，最理想做法是台灣警方親自到香港押送陳返台，惟基於目前兩岸關係敏感的政治原因，他認為，中國及特區政府不會容許台灣警方到香港「跨境執法」，因此，最可行方法是香港警方將陳帶到機場禁區，而台灣警方則於台灣註冊的航空公司，如中華航空、長榮航空的客機上等候，因為「台灣註冊的航班是國土的延伸，當陳同佳登機就可以把他拘捕。」

對於本港保安局指陳同佳是自由人，港府無權對他進行強制措施，劉認為即使陳獨自登上往台客機，台警亦可將他即時拘捕。雖然疫情下台灣暫停向港人發出入台簽證，惟他相信陳不受影響，「只要他願意投案，台灣政府一定為他開一條路。」不過，陳同佳抵台後，需按檢疫規定在收容所檢疫14天。

先送地檢署接受盤問

負責潘曉穎案件的台灣士林地檢署指 ，目前未收到警方或陳同佳投案訊息，若屬實檢方樂觀其成。據了解當陳抵台，警方會將他押送士林地檢署，接受檢察官盤問，再決定是否申請羈押；但由於他涉嫌殺人，檢察官可能向法院提出羈押，「原則上第一次申請羈押有兩個月的羈押期。 」而根據台灣法律，罪犯自首可以申請減刑，但陳只是作為通緝犯投案，並非自首。

台灣律師劉韋廷指，雖然港警曾為陳錄口供，惟兩地並無司法互助協議，香港警方沒有義務提供記錄，即使願意提供相關口供及錄音，亦需通過駐港的台北經濟文化辦事處認證才能使用。他稱，若陳同佳受盤問時不合作，警方可根據閉路電視、人證、兇器等現有證據進行調查。控方一般需八個月內提出檢控，若需更多時間搜證，可於限期屆滿前向法院申請延期，申請次數不限。