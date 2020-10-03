【美國大選】

美國11月大選前爆出足以影響選情的突發事件，稱之為「十月驚奇」。但沒有人想到，離今屆大選只有一個月之際，總統特朗普自己會感染武漢肺炎，不止打亂了競選衝刺期拉票部署，也打擊他想令選民注意力聚焦在武肺危機以外議題的大計，但有分析認為他或許會得到同情票，尤其如他可迅速康復。

特朗普確診後，白宮隨即宣佈取消未來數天的拉票活動，他跟民主黨總統候選人拜登本月15日舉行的第二場辯論，看來亦趕不及出席。根據美國疾控中心（CDC）的指引，曾密切接觸武肺感染者的人應留家14日，有陽性反應但沒病徵的人至少須隔離10日，有病徵的人要從出現病徵起至少隔離10日，直至症狀減輕和沒藥物幫助下至少24小時沒發燒，才可結束隔離。

全國關注 難再轉移視線

特朗普未宣佈確診前，原計劃今天在威斯康辛州拉克羅斯市舉行集會，但在同屬民主黨的市長和州長指當地近日成爆疫熱點、反對集會下，決定改在同州疫情較輕的簡斯維爾舉行，惟現在也因特朗普染疫取消。

特朗普民調支持率一直落後於民主黨對手拜登，普遍被認為是因為武肺疫情和相隨的經濟衰退。特朗普近日嘗試將選民焦點移至治安問題、提名最高法院大法官帶來的墮胎等文化戰議題，以至拜登的健康狀況等問題上，並唱好疫情，前晚才剛指「疫症結束已在望」，但他自己染疫，勢令這一切努力大受打擊。

《紐約時報》指白宮多名總統顧問承認，特朗普染疫勢提醒選民，他一直是如何淡化武肺，不止自己忽視防疫，也輕描淡寫對待這場已導致美國逾20萬人死的疫症。一些特朗普親信也披露，他之前擔心下屬染疫會削弱他指疫情已放緩、各州應加速重開的訊息。共和黨顧問斯托斯曼（Rob Stutzman）甚至表示：「很難想像此事不結束他的連任希望。」

但安保資本投資的投資策略主管奧利華（Shane Oliver）指，特朗普感染武肺或得到同情票。Squared Financial首席市場分析師尼邁（Rony Nehme）指特朗普的康復速度將成關鍵：「如他迅速康復，他對病毒的看法就是對的，對他競選將大有助力。但如他病重，就算有同情票，都會展示他對待疫情是錯了。」

如果特朗普病重，更會帶來更多問題。首先，一旦他無法履行職務，按憲法第25修正案，可暫時移交權力給副總統彭斯，直到自己可再履行職務為止。這條文1967年生效後，只曾在1985年、2002和2007年引用過三次。如連彭斯也無法履行職務，按法律應由民主黨的眾議院議長佩洛西頂上。

若無法履職 彭斯料頂上

此外，特朗普如大選前病重，甚至死亡，共和黨原則上可由全國委員會或重新召開全國代表大會，另選總統候選人，但大多數州的選票印上的名字，通常在8月至9月截止，所以選票難改。假如特朗普在選舉人選出他當選後死亡，將仍由候任副總統頂上，但如果之前死亡，就有很多灰色地帶。美國有線新聞網絡/

《紐約時報》/路透社