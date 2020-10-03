武漢肺炎︱第四波疫情已殺到？港大專家預告：月中會更明朗

本港持續出現源頭不明個案，香港大學公共衞生學院教授高本恩表示，相信第三波疫情於9月底錄得零本地確診後已完結，第四波疫情已開始，並預期未來數周本地個案會逐漸增加。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，因社交距離措施已放寬，故有機會繼續有源頭不明個案；現時最大問題是未能做到18區普通科門診派樣本瓶，便利有輕微症狀市民留樣本檢測，在檢測不足下不能截斷傳播鏈。

本港第三波疫情由7月5日開始，最高峰時單日錄得149宗確診個案；9月份疫情開始回落，於15日、26日及29日共3日錄得零本地確診。

香港大學公共衞生學院教授高本恩表示，相信第三波疫情於9月底錄得零本地確診後已完結，第四波疫情已開始，並預期未來數周本地個案會逐漸增加，到本月中疫情會更明朗。現時不能像第二波疫情後，如5月出現連續多日零本地確診，是因當時政府待連續多日零本地個案後，才放寬社交距離措施，方有機會中斷病毒傳播鏈。

普通科門診派樽未夠普及 醫生倡擴大時間地點

袁國勇表示，每一波疫情是否完結有不同方法界定，最重要的是確診個案是否越來越多。在平衡市民生活、經濟及公共衞生下，社交距離措施已放寬，故有機會繼續有源頭不明個案。

現時最大問題是普通科門診未能做到18區派發樣本瓶，以便利有輕微發燒、喉嚨痛、流鼻水及咳嗽等市民留樣本化驗；在檢測不足下，不能截斷傳播鏈。食肆及酒吧等需嚴守人數及餐桌距離等規定，保持空氣流通等。

梁子超：放寬幅度唔湯唔水

呼吸系統專科醫生梁子超表示，由於確診個案滯後及市民外出活動增加，疫情由9月初大幅回落，甚至出現初期反彈訊號。在本地個案未清零前，政府為平衡經濟而放寬社交距離措施，「放寬幅度唔能夠令業界有效運作，唔湯唔水，又影響清零效果，加上個案發現冇效率，影響介入同追蹤，有反彈係必然。」

梁子超指，政府無法大幅收緊防疫措施下，市民應減少高危活動；而政府需擴大普通科門診派樽的時間地點，及一日內要有檢測結果。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，要連續最少14日沒本地個案，傳播鏈才算中斷，現時未出現相關情況，認為仍處於第三波疫情。若有如食肆等群組爆發，便需考慮是否需收緊防疫措施。

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