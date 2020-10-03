劏房街招僅半能取有效資訊 單位已出租照貼街又冇日期

平日不少劏房街招貼在路邊，但有幾多可信？有劏房戶說搵屋時發現部份街招誇大其詞，「話低層、清靜，去到就甩皮甩骨」。葵涌劏房居民大聯盟收集區內42張出租單位街招後發現，有10張的單位業主或地產中介未能聯絡或拒絕提供資料，亦有街招租盤已出租等，認為透過街招租屋成效甚低。聯盟指，劏房租務管制研究工作小組今午將展開首場公眾論壇，促政府正視基層住屋困難。

獨居的葵涌劏房居民梁先生最近搬屋，他說葵涌區內有不少劏房租盤街招，但發現很多街招所描述的與現實有出入，例如街招報稱租盤設備完善、光猛清靜等，是誇大其詞，「去到根本無。又話低層、清靜，去到就甩皮甩骨」，亦有單位誇大面積。他說，有舊樓單位一劏5至6間房，劏房雖然是新裝修，但因樓齡甚長，劏房和廁所也有漏水滲水、牆壁有裂紋等。

梁先生指，之後在地產舖貼的街招看見條件合適的單位，「問個地產但話已經租咗」，地產中介則向他介紹單人劏房，位於區內唐樓二樓，面積約80呎，租金2,800元，最終成功落腳。

另一葵涌劏房居民劉女士說，因擔心街招不可信，未試過透過街招搵屋。早前搬屋的她說，在鄰居協助下成功覓得劏房單位與兒子同住，但就要繳付一個月按金，因搬屋尚有搬遷運輸等各項支出，再交按金對她構成經濟壓力，「現時初步只係買咗張床，雪櫃、電視機嗰啲都無買住，因為太貴」。

32張街招成功搵業主或中介 11租盤已出租

葵涌劏房居民大聯盟今年8月10日至上月10日，在葵涌區內收集了42張沒有重複的出租劏房街招，惟當中有7張街招的業主或中介，以單位已出租為由拒絕提供單位資料。32張成功聯絡的街招中，有21張屬租盤業主、11張是地產中介。另有3張未能聯絡。

調查亦發現，42張街招全部都無標示張貼日期，在成功聯絡的32張街招當中，更有11張的租盤已出租，但街招仍然張貼。加上有10張因未能聯絡及無法獨得資料，最終透過街招而取得有效租盤資訊的只有50%。

逾半放盤人無回答如何收電費

調查續指，32張成功聯絡的街招中，有一半不願透過電話回答租客須繳付的按金及上期金額，並表示要面談；其餘則主要分別表明收取一個月按金至兩個月按金。調查指，逾半放盤人亦無回答是如何收取電費，19%指會收每度電1.5至1.6元，12%收1.7至2元，亦有9%指會按人頭而逐個收費，例如60元一位。聯盟指，中電的每度電最高收費只是1元，反映業主或地產中介均有濫收電費。

聯盟指，調查反映難以從街招識別出租者是業主或中介，亦難以透過街招上的電話了解租盤詳細資料，令心急找住處的基層處於較被動和弱勢的位置，更難找到可負擔和合適租盤。聯盟說，地產代理監管局應訂立更清晰的租賃指引，要求地產中介在招租宣傳上列出租金、按金及相關牌照號碼等，保障租客知情權。

聯盟又指，劏房租務管制研究工作小組今午將展開首場公眾論壇，促小組正視基層住屋困難，包括制訂有效保障租客和業主的標準租約、基本住屋標準等。

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