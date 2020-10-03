張超雄轟不人道：應有照顧者在旁

【本報訊】「亞洲最優秀警隊」屢次被揭露對待被捕的精神上無行為能力人士時處理不當。有社工認為智障人士被捕後應讓社工全程陪伴。立法會議員張超雄（圖）則狠批，警方無理扣押事主長時間為不必要，且從表達及外形方面都能辨識到被捕者為有特殊需要人士，形容今次案件屬不正常執法。

陳虹秀：警欠經驗處理

在北角警署協助姨婆和彥仔的「陣地社工」成員陳虹秀表示，警方欠缺經驗處理精神上無行為能力人士，拘捕後仍有很多程序要處理，應讓社工全程陪伴，「被捕之後嘅程序好複雜、好漫長，當下佢係咁唔穩定，冇人預計會點。成個過程對佢哋嚟講係好驚同埋好無助」。前晚姨婆及彥仔兩人從被捕到保釋接近六個小時，「佢哋真係好攰」。

工黨立法會議員張超雄前晚亦有到北角警署外等待，他認為，從表達及外形方面都能辨識到被捕者為有特殊需要人士，「姨婆亦都係一個白髮蒼蒼嘅長者，睇唔到有咩理由要去拉佢哋，係咪喺封鎖線入面就要拉？」他形容今次是不正常執法。

張超雄又批評，警方無理扣押事主長時間為不必要，而且警方亦知道彥仔需要打針和服藥，最終因長時間扣押而令其未能按時打針服藥，以致情緒失控，「咁樣係唔適當，以國際標準嚟講係唔人道」。合適做法應是讓被捕者於扣押期間容許照顧者及合適成人無間斷陪伴在旁，「如果知道佢係有醫療需要，其實應該係立即送去醫院，𠵱家咁嘅做法係唔啱」。

警方回覆稱，前日搜查一名20歲男被捕人的隨身物品後，相信屬精神上無行為能力人士，警方其後安排其姨婆作為合適成人提供支援，亦安排被捕男子的社工及律師與被捕男子會面。

五年前，大圍美林邨一名智障人士被警方錯誤拘捕並起訴誤殺，監警會其後裁定九名警員需要接受處分。