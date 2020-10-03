四人權律師控華府妨礙申冤

美國多名人權律師周三入稟聯邦法院控告總統特朗普及一眾高官，指華府上月制裁國際刑事法院檢察官（ICC）本蘇達（Fatou Bensouda）和另一名ICC官員，嚴重妨礙他們為全球戰爭罪行受害者申冤的工作，要求暫緩執行。

ICC查美軍罪行被制裁

參與訴訟的包括四名美國法律教授，以及法律組織「開放社會司法倡議」（OSJI），他們控告特朗普、國務卿蓬佩奧、財長姆欽和司法部長巴爾等官員，以ICC調查在阿富汗美軍有否觸犯戰爭罪行是「不合法地試圖令美國受其司法管轄」為由制裁其兩名官員，要求法院審視相關行政命令是否違憲，並暫停執行制裁。

擔任本蘇達義務特別顧問的喬治亞州大學教授阿曼（Marie Amann）表示，她一直為戰爭中被殺害、折磨、性侵、販運和成為童兵的兒童伸張正義，但美國制裁本蘇達後，她擔心自己和家人的財產會被充公，因此沒有再為本蘇達提供意見，取消了多個演講，又停止讓學生參與她某些工作，批評制裁背叛了美國在人權問題上的傳統領導地位。

相關制裁涵蓋任何未經美國同意下直接參與涉美人員調查的人，亦被指過於廣泛和含糊。OSJI認為，制裁除了可能影響提供一般意見的顧問，也會牽連給予受制裁者航空和酒店服務的機構，令很多跨地的人權工作被迫暫停。

英國《衞報》