【疫情反覆】

【本報訊】本港昨新增七宗武漢肺炎確診個案，當中一名感染源頭未明患者是中環國際金融中心一間高級日本料理店「無二」的廚師，他發燒後仍繼續上班五天。衞生防護中心指出，患者負責烹煮熟食，又毋須接觸食客，食客受感染風險不高，但呼籲上周三（23/9）起曾光顧「無二」的顧客，若有不適要盡快求醫。傳染病專科醫生認為患者可能會傳染其他會接觸顧客的同事，食客有被間接感染風險。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公佈，新增七宗確診，三宗屬本地感染，另有10宗以下的初步確診個案。其中一宗源頭未明個案是第5102號33歲男患者，他在中環國際金融中心商場2樓的「無二」日本料理店任廚師，9月25日開始發燒，之後繼續上班，最後上班日期為9月29日，30日到嘉諾撒醫院求醫，留樣本檢測呈陽性，CT值約20，代表病毒量高。

她指出，患者負責在廚房煮熟食，不會在食客面前處理壽司及刺身，估計食客被感染風險不高。但因他發病後仍上班多天，中心正追查顧客訂枱紀錄，亦呼籲在患者病發前兩天，即9月23日起，曾光顧「無二」的食客如有不適應盡快求醫，若無病徵而仍感擔心可電郵中心索取樣本樽接受檢測。

「無二」須停業14天，而員工雖有戴口罩，但患者工作期間可能除下口罩，例如吃飯時，所以13名同事全需送往檢疫中心。他住灣仔軒尼詩道172至174號光裕樓，平日會在港鐵灣仔站附近食肆買外賣回家，中心會向光裕樓居民派發樣本樽。

梁子超：高危群組檢測效用微

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，該確診廚師發燒後仍上班，有可能傳染其他會接觸客人的員工，他的飛沫亦可能污染碗碟，食客有被間接傳染風險。食安中心已建議食肆員工需定期檢查體溫，如有病徵應停止處理食物。但該廚師若只是低燒或上班前曾服退燒藥，便可能不被發現。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，該確診廚師有病徵後仍上班，情況絕不理想，也顯示雖然政府9月26日起開始新一輪為食肆等高危群組檢測，效用不大。

「無二」位於ifc商場2樓，同層亦有其他餐廳，商場昨未見有任何額外清潔措施。Patrick及Lisa夫婦剛於毗鄰「無二」的另一餐廳用餐完畢，兩人均稱不知商場有確診個案，但認為餐廳員工應自律，應做好個人衞生，因為顧客無從得知職員是否染病。

另外，伊利沙伯醫院一名19歲男病人病毒檢測呈陽性，他是城大的非本地宿生。張竹君指該名城大生曾於8月在沙特阿拉伯確診，並已痊癒，返港後因開始實習工作，再接受檢測後呈陽性，但衞生署驗出他體內已有抗體，所以只屬舊個案。