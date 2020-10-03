楊潤雄拒正面回應梁振英JR狙擊 僅稱跟條例處理教師投訴給機會改善

立法會議員何君堯早前在建制群組中，發佈中聯辦與建制派議員的「共識」，當中包括整頓司法界、教育和社福界「三座大山」。全國政協副主席兼前特首梁振英牽頭成立的803基金隨後入稟高等法院申請司法覆核，指教育局拒絕披露被投訴行為失當教師的資料不合理，要求高院撤銷有關決定，並下令教育局局長楊潤雄交代教師身份。楊潤雄今日被追問覆核事宜時，未有正面回應，僅稱事件已進入司法程序，將交由法庭處理，又指該基金年初曾去信教育局，當局已在回信中表達看法，惟對方不滿意堅持興訟。

相關報道：梁振英篤灰基金搞批鬥 促公開教師資料 提司法覆核告教育局長楊潤雄

相關報道：葉建源斥梁振英掀批鬥 周浩鼎曾斥市民濫用JR今撐是公眾權利

被問到會否在司法程序期間改變處理教師投訴的手法，楊潤雄指，當局一直根據教育條例處理涉及教師投訴，以「不枉不縱」為原則審視教師的專業水平及對學生的影響，以保障學生的權益。他強調一直有把關，學校聘請教師前亦會向當局查詢，有關教師是否已註冊及是否涉及案件。他又指，當局是希望教師在投訴成立後，在未來日子可改善行為，當局亦會給予機會讓有關老師做好工作。

803基金年初曾去信教局 獲回覆惟不滿意

對於803基金申請司法覆核，楊潤雄指該基金年初曾去信教育局，要求披露被投訴行為失當教師的資料，包括教師姓名及任教的學校。當局已在回信中表達看法，惟對方不滿意，故提出法律訴訟。他又稱，事件已進入司法程序，將交由法庭處理。

就復課安排方面，楊指過程大致順利，至於本港中小學會否全面復課，他認為要考慮疫情發展。至於跨境學童，他指現正與深圳當局商討，是否可先讓一部份學生上學。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！