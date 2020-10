陳日君料最後一趟到梵蒂岡：如教廷堅持任命「北京祝福的人」 死後不願安葬主教堂

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前就香港主教繼任人安排,到訪梵蒂岡卻不獲教宗接見。天主教媒體《National Catholic Register》昨再刊登與陳日君在羅馬的專訪。陳日君說,相信已是最後一次去梵蒂岡,現時除了祈禱已別無他法。如教廷堅持任命「北京祝福的人」出任香港主教,他說死後也不希望安葬主教堂內。

陳日君上周就香港主教繼任人安排遠赴梵蒂岡,因疫情關係,他只可在當地逗留120小時,惟一直未獲教宗接見。《National Catholic Register》再刊出與陳日君的訪問,陳日君說,教廷原本屬意輔理主教、方濟會的夏志誠接任,但教廷似乎在猜測北京的想法,害怕任命夏志誠會得罪北京。

去年已去信教廷希望與教宗會面

報道提到,夏志誠曾公開聲援香港人權運動,故被某些人視為對北京不利。陳日君說,夏志誠從無做過任何事,不像他會「引起麻煩」。他說,所謂獲得「北京祝福」,在《港區國安法》下就是要達到北京目標,令爭取民主自由的聲音「收聲」(which is to silence any voice claiming freedom and democracy)。

陳日君續說,教廷建議立場親中的蔡惠民神父出任主教後又暫緩決定,因知道蔡惠民不會被人們接受,所以現時教廷將兩名人選都放在一邊,和物色第三名候選人。他說,擔心事情已拖延多時,宗座署理湯漢樞機等會嘗試再選擇北京喜歡的人選,所以自己決定再到羅馬一趟。

不過他說,自己的腳不好,相信今次已是最後一次到梵蒂岡。他指,去年已去信梵蒂岡,希望與教宗見面。他又說,香港與中國的信徒,對梵蒂岡的政治虛偽表現越來越警惕,故對香港主教任命安排感到憂慮。

「除了祈禱已別無他法」

陳日君指,已盡力做可以做的事,現時除了祈禱,已別無他法。他續指,如梵蒂岡真的任命北京「祝福」的人作為香港主教,即自己的工作已結束,會選擇「消失」。 (If tomorrow, the Vatican chooses this bishop, blessed by Beijing — if they appoint this bad bishop for Hong Kong, my job is finished. I will choose to disappear.)

他續說,自己最後的抗議,就是讓所有人知道自己為何「消失」。年屆88歲的他說,若他死後,也不希望安葬主教堂內,因不想與這樣的人一同安葬,盼可在普通墳場與其他對上帝虔誠的子民一同埋葬,這也是他的遺願。(I put this in my last will and testament — that my bones shall not be placed in the cathedral, I do not want to be buried with such men. I will be buried in a simple cemetery with what remains of the faithful people of God.)

