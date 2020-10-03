美國民主黨總統候選人拜登雖獲普遍認為在首場總統候選人辯論表現較好，但路透社與易普索最新民調顯示，他的支持度依舊以九個百分點領先特朗普，變化不大。

民調領先九個百分點

易普索辯論後兩日於網上調查了1,300多名美國人，發現一半可能投票的人會支持拜登，41%人支持特朗普，4%人會投給拜登和特朗普以外的候選人，5%人表示不確定，數字與年初相若，即使近期最高法院自由派大法官金斯伯格去世後引起提名爭議、《紐約時報》披露特朗普交稅極少和日前辯論演變成罵戰後，都沒有大改變。

兩間英國博彩公司的賠率則顯示拜登的聲勢在辯論後增加，其中Smarkets指他勝選機會由55%增至63%，特朗普維持在43%，並估計民主黨的總得票和選舉人票有60%機會「雙殺」共和黨；Betfair Exchange則指拜登勝選的機會由56%增至60%，特朗普由43%跌至40%。不過，「立博」估計結果有30%機會是上屆翻版，即特朗普輸掉總得票，但贏出選舉人票當選。

拜登和特朗普在首場辯論不顧儀態對罵後，組織者正構想如何避免亂局再發生，如允許主持「熄咪」阻止發言時間外的一方插嘴。但特朗普前日明言反對，又自封是上場辯論的贏家，稱：「當我上次輕易地勝出，為何還要允許辯論委員會修改第二和第三場辯論的規則？」

路透社/法新社