【人道施援】

【本報訊】港版國安法實施約三個月，已有近30人被控，社會人人自危，中港政府也成功把香港打造成人權狀況「媲美」伊拉克、古巴的黑暗城市。美國國務院公佈，首次撥出特別收容名額，讓香港人以難民身份移居美國。前香港眾志秘書長黃之鋒指出，美國做法證明香港人權倒退，程度如同第三世界國家，奉勸北京當局勿再打壓香港，否則只會引來更大反彈。

美國國務院公佈新年度建議的難民安置計劃，將繼續特別分配給因宗教原因受苦或擔心受迫害的人、因曾協助美國而人身安全受威脅的伊拉克人、以及來自洪都拉斯、古巴和委內瑞拉等地的難民。香港則是新增涵蓋地區，與第三世界的戰亂國家齊名，可以難民身份移居美國。美國預料，來年接收超過30萬名新難民和尋求庇護者，其中接收的難民上限為15,000人，較去年少3,000人。

針對港版國安法，美國總統特朗普7月中簽署名為《香港正常化》的總統行政命令，理由是在國安法下，香港人或因為被中國指為分裂或顛覆國家而面臨終身監禁，要求美國政府各部門，就涉及香港的法例作修訂，當中包括重新分配難民限額予港人。

議員：國安法置港人於危害中

另外，美國眾議院外交事務委員會周四通過《香港人自由與選擇法案》，要求美國行政部門為特定港人提供臨時保護身份，並加速他們取得難民資格，其中包括記者和協助抗爭者的法律人員等。眾議院外交事務委員會主席恩格爾指出，中國通過國安法削弱香港自治後，置很多香港人於危害中，此法案將協助逃離壓迫的港人融入美國社會。

前香港眾志秘書長黃之鋒稱，美國做法證明西方國家對一國兩制完全不信任，亦證明本港人權日漸倒退，至伊拉克及委內端拉等陷入人權危機的國家一樣，「係非常嚴重嘅狀況」。他又希望北京明白，如繼續打壓香港，只會引來更大反彈和不信任。

因擔心人身安全而流亡至英國的18歲公開大學學生劉康亦形容，美國此舉證明香港抗爭者受到中共政治迫害。他對香港人淪為難民感憤怒，批評中共將世界自由港變成人間煉獄。時事評論員桑普則認為，香港議題已成美國兩黨和行政立法部門的重點關注，相信未來美國只會針對中方作出更多協助港人的政策。

特區政府回應稱，香港市民各項權利和自由獲《基本法》充份保障，沒有所謂受「迫害」的「難民」。香港事務屬中國內政，特區政府堅決反對並敦促美國立即停止以任何方式作出干預。