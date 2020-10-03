港古佬︱去和合石墳場睇執骨 先人葬太耐要坐正透氣

上集港古佬黃競聰向殯葬禮儀師鍾家樂，請教了棺材、破地獄等殯葬儀的知識後，今集走到和合石墳場學習二次葬和執骨文化。

昔日新聞：港古佬︱破地獄熄燈舞火有奇效 自己喪禮有得自己搞？

古人進行二次葬一般因家族遷移或找到更好的風水寶地，所以才要起骨再葬。從香港來說，二次葬或者或少是受政策影響，土葬地多有年期限制。以華人永遠憤場為例，豁下墳場分丙類地及乙類地。丙類地規定10年期便要將先人執骨火化或遷葬至另一地方，乙類地則要10年續期一次。至於政府墳場全部土葬地也是以7年為限，所以年期一到便要起骨執走。鍾家樂亦指從風俗上也有執骨的需要，後人會覺得先人睡得太久，希望透過執骨將先人坐正，好讓先人能透透氣。

執骨是指將先人從土葬墓地中的骸骨，清潔乾淨後放入金塔，再進行安葬。傳統的金塔是以缸瓦製造，俗稱皮蛋缸，圓肚形設計有利於瀉水瀉泥。鍾家樂指，傳統上會順序將骨殖放入金塔，由腳趾骨、盆骨、胸骨、尾龍骨、肩胛骨、上肢至頭顱。他指形態有如一個人抱膝回到母體，出生與離世有如一個循環。鍾家樂也指人體過百塊骸骨，當中有四塊對華人來說特別重要。首先是兩邊鎖骨，原因是古人以前會以擔挑運送物品，所以鎖骨代表有承擔。同樣重要的就是膝蓋骨，因為一走路也要用到膝蓋骨，所以執骨時會特別着重這數塊骨頭。

除了介紹二次葬文化外，鍾家樂更帶黃競聰走上和合石看金塔地，詳情請看短片。

鳴謝：鍾家樂先生 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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