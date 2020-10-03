武漢肺炎︱的士小巴司機次輪檢測零宣傳無人知 中心拍烏蠅 拎樽要自付泊車費

雖然武漢肺炎疫情日漸緩和，運輸署今起再為的士及公共小巴司機做免費深喉唾液檢測。檢測分兩輪，並設立共14個臨時檢測套裝派發及收集中心。然而，記者在其中一個領取套裝地點等候近1小時，仍未見司機們蹤影。多個的士司機表示，並不知道第二輪免費檢測已開始，認為運輸署提供的資訊不足，更指「連喺邊有得做（檢測）都未知」。

是次檢測共分兩輪，屬自願性質，欲參與檢測的司機可帶同有效的士或公共小巴司機證，前往中心領取檢測套裝。司機需先在政府網頁登記資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。

首輪檢測由今起至本月16日，全港14個臨時檢測套裝派發及收集中心中，有11個於今早10時投入服務，包括荃灣停車場、上環林士街停車場、油麻地停車場及九龍塘沙福道交通交匯處等。

記者今早到其中一個檢測套裝派發及收集中心、上環林士街多層停車場視察，該中心今天的開放時間為上午10時至下午4時。檢測公司職員馬先生指，今天預備了300份套裝派發，然而記者發現待近1小時，都沒有司機前來領取套裝。據知，運輸署未有為是次檢測豁免司機停車場費用，意味司機到停車場領取套裝，需自付泊車費用。

的士司機：喺邊度做都未知

不過，的士司機似乎對第二輪檢測毫不知情。駕駛的士20多年的區先生甫聽到記者查詢檢測，即指「無檢測喎！我唔知道喎！」又指平日在「Call台」或收音機都未有聽到有關宣傳。區表示，自己參與過第一輪的士司機檢測和全民檢測，惟得知上環林士街停車場需自付費用進內後，「如果咁我就唔會去，唔係錢唔錢嘅問題，係太麻煩，始終搵食最緊要。」

邊等客、邊把握時間清潔車窗的李先生，同樣不知道是次檢測詳情，過往亦未有參與任何檢測。他認為，參與檢測不能「保平安」，「今日check咗，今日無事，聽日照開工又接觸10個客，唔知會唔會發生啲咩㗎嘛！」因此最重要是做好防疫措施保護自己，「收到錢就洗錢，用消毒酒精洗，找錢就唔好用手掂啲錢，用個兜接，減少同個客接觸。」

為鼓勵更多的士司機參與，的士業界早前亦推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃。司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內，以供乘客查閲。

司機曾先生批評，名牌計劃完全不吸引，「你擺個牌喺度有乜用啫，啲客咪又係上車先睇到！攞嚟都無用㗎！」他指，不清楚第二輪檢測已開始，「你而家咁講我先知，連喺邊度有得做都未知」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！