【美國大選】

美國大選「10月驚奇」現象再現。武漢肺炎疫情橫掃全球大半年、造成3,450萬人染疫後，美國總統特朗普亦告打敗仗，與夫人雙雙確診。據報兩人現時情況良好，但這意味在距投票日只餘一個月的時候，特朗普要在白宮隔離，無法親身造勢，選情添變數。特朗普已達74歲高齡超重，屬高風險群組，有美媒指這是數十年來美國在任總統「最嚴重健康威脅」。有分析家揣測，特朗普染疫後或會對中國採取更強硬態度。

特朗普昨凌晨在社交網推文，宣佈他和夫人梅拉尼婭的武肺病毒測試結果呈陽性，立即開始隔離和療養，「我們會一起挺過去！」他之前推文指親信希克斯（Hope Hicks）證實確診。

疑親信希克斯播毒

總統醫生康利隨後發聲明，表示總統伉儷身體狀況「良好」，會在白宮養病，預期特朗普可如常辦公。有白宮中人稱，留意到前日特朗普聲音沙啞，未知是病徵還是因近日多宣傳活動。知情者指他前天出席籌款活動時顯得無精打采，周三晚從集會回程時曾在「空軍一號」睡着。白宮幕僚長梅多斯昨指他有溫和症狀，但預期很快康復。

有白宮高官昨強調，特朗普仍在官邸中工作，沒失視事能力。白宮考慮由他發表電視或錄影講話，以示政府運作不受影響。官員指副總統彭斯夫婦、特朗普女兒伊萬卡、女婿庫什納、幼子巴倫測試都陰性。但共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾陽性。

惹爭議的是希克斯與特朗普播毒圈子有多廣。據指希克斯在周三出現病徵，意味她周一已有播毒可能。而她過去一周緊隨主子活動，坐過「空軍一號」、「海軍陸戰隊一號」總統專機，跟總統伉儷、白宮幕僚以至政府高官長時間密切接觸，例如周二陪特朗普到克里夫蘭參加辯論，就被目擊未戴口罩。

周三她亦有隨特朗普往明尼蘇達州造勢。據指她正是在回程時開始感到不適，全身疼痛，而她在機上已被隔離，並於當晚證實確診。周四早上白宮一小撮人已知道這消息，但白宮看來如常運作，發言人麥肯納尼舉行新聞會亦未戴口罩；特朗普與幕僚下午仍到新澤西州出席籌款活動。

特朗普在希克斯確診後隔了多久才做測試、以及他和幕僚何以決定前日照常辦公和活動，都不得而知。特朗普一向抗拒戴口罩，周二辯論中跟對手拜登都是無罩。

暗示軍警索抱釀「白宮群組」

對於病毒如何殺入白宮核心圈，特朗普前晚接受霍士新聞頻道訪問、談到希克斯染疫時，就暗示是軍人或執法人員帶揳。他在訪問中說：「跟軍人或執法人員接觸是難免，他們會趨前來想索抱、索吻，因為我們實在把他們看顧得很好，他們自然想親近些。」

特朗普曾多次批評中國政府隱瞞疫情，危害全球，甚至稱呼這是「中國病毒」；如今他成為疫情受害人，分析家關注他會否因此改變對華政策。三井住友信托資產管理的高級經濟師押久保直也表示「留意到英國首相約翰遜染疫後對中國轉趨強硬，特朗普可能也會如此」。

美聯社/路透社