中共何去何從？（劉銳紹）

縱觀目前天下大勢，可謂「天下圍共」，至少是「西方世界圍共」，而中國共產黨則是目前唯一有能量的「共產主義體制」。外界正密切觀察，未來的形勢如何發展？中共像納粹德軍那樣跟世界為敵，兵戎相見？還是像前蘇聯那樣分崩離析，最終瓦解？

研究這個問題之前，必須弄清兩個概念。一，所謂「天下圍共」並不代表西方國家全部反華，它們只是反共；而這個「反共」也不一定是反中共，而是反共產主義及其制度、意識形態、擴張和有破壞性的行為，因為西方世界一向視共產主義為政治病毒。二，其實中共40年來已不斷用自己的行為否定共產主義，變成資本主義，甚至走向國家資本主義；如無制約，更可能發展到中共也曾批判的帝國主義。共產主義和社會主義，如今只是中共掛在嘴邊、維護政權的口號而已。

所以，在硬實力和軟實力走先一步的西方國家，40年來的期望是中共跟世界主流改變，但中共只突出國際鬥爭，卻把這個包括民主、自由、人權、法治在內的主流視為「西方國家和平演變中國的手段」，負隅頑抗，那就是抗拒人類前進的步伐，才引起國內外的反對。

回到現實層面，相信中共像納粹德國那樣與世界為敵的可能性不大，因為眼前力有不逮，所以暫時毋須討論。至於中共會否像前蘇共那樣瓦解？則是早晚和長遠的問題。不過，關鍵仍然在於：早？晚？到底是甚麼時候？臨界點何時出現？所以，有三個問題必須探討。

（1）中國的封建統治基礎仍舊，尤其是依賴武力和暴力解決問題的規律仍是主要現象。近年來，這種暴力不單是可見的鎮壓暴力，還包括制度暴力、思想暴力、經濟暴力、法律暴力和教育暴力等。我從來不認為這些暴力是正義的，長遠來說是一定會消失的，但目前在策略上仍然要重視它，研究它，抵銷其破壞性，目標清晰，方法多元。容後再談。

（2）人民質素必須提升，目前未有足夠的準備。聯合國曾在20多個國家和地區進行調查，發覺當一個社會的每年人均收入達到3,000美元，當地的公民意識（尤指民生上的公民權利）就會抬頭，不再停留在溫飽階段的要求；當人均收入達到5,000美元的時候，當地人民的政治意識也會抬頭，不會只是要求公民權利。

拓展民智 壯大民氣 提高民技

不過，這個標準未見在中國出現。中國的人均收入已突破一萬美元，澳門也早已超過，但政治權利的訴求卻不見提高。香港已是成熟的公民社會，所以向追求政治權利挺進，只是中共逆潮流遏制而已。所以，「拓展民智，壯大民氣，提高民技」，就成了我的「新三民主義」。這仍是長遠的路，但是必經之路。

（3）雖然有上述兩種負面和不利的因素，但我從來只會用逗號看問題，而不會用句號看問題，任何事物都在演變之中，從來不會靜止。所以，我看到各種暴力和壓力增加的同時，也看到改變的元素。那就是中共內部的問題，包括內傷、內患、內亂、內鬥的問題。這是它的先天特性，無人能阻，更無人能避；所以，只能看它能否解決，但眼前卻看不到這個元素。老百姓要努力進退有度，避免因為中共內鬥而遭受無謂的損傷。

回顧歷史，除了毛澤東和鄧小平屬軍頭出身，可以用戰功壓住陣腳之外，江澤民、胡錦濤和習近平均只能用利益換「忠誠」，因為中共已無理念凝聚。可是，後來人必然把前人的勢力清除，才能騰出更多肥肉讓支持自己的人享用。這就是中共在鄧小平之後權力鬥爭越來越頻繁的原因。

這背後還有兩大因素。一是隨着中國經濟增長，中共內部的利益爭奪自然加大，但利益的分配機制（外界稱為分贓遊戲）卻不公平，這就必然加劇內部矛盾。二是中共的權力傳承走回頭路，習近平連鄧小平的「黨內民主」也否定了。這兩大因素只會令中共像前蘇共那樣，加快內憂外患的頻率。

必須指出的是，習近平用強權穩住堡壘，也許可以穩住一時，但堡壘是最容易從內部攻破的，甚至是掌權者自己在內部製造矛盾而導致堡壘爆破的。中共不斷強調「外部勢力」，其實只是托詞。外因也要通過內因才能起作用，這是淺顯的道理，但中共視而不見，只懂彎弓搭箭。

面對眼前形勢，我看到困難，重視困難，但我不會感到前路茫茫。我想得更多的，反而是如何戰勝困難。心態駕馭事態，眼界決定境界，主動控制被動，積極戰勝消極。歷來如是，與君共勉！

劉銳紹

時事評論員