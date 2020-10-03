揮英國旗王婆婆被軟禁內地一年終返港 曾遭大陸國安拉扯致胸口瘀傷

反送中運動中經常現身揮英國國旗的王婆婆王鳳瑤，自去年8月起失蹤多時。前立法會議員朱凱廸透過社交網站表示，王婆婆在內地經過一個月羈押和一年取保候審，終於由深圳返港。

朱凱廸今日透過社交網站表示，王婆婆昨晚由深圳返港，之後被送到屯門醫院，治療她被內地國安拉扯造成的瘀傷。今晨王婆婆出院後就接受14日防疫隔離。

昨晚陪同王婆婆到屯門醫院的朱凱廸向《蘋果》表示，王婆婆昨晚約9時抵港並通知張超雄有關訊息，再經由張超雄轉告，朱始知王婆婆成功完結一年的取保候審期回港。由於朱凱廸居住地點較近中港兩地口岸，故由朱凱廸先陪同王婆婆到屯門醫院進行檢查，他指王婆婆左手有明顯腫傷，並引述王婆婆指是因為她在離開深圳寓所時意外跌倒，又曾在9月29日、為期一年的取保候審期結束時，向國安人員要求返港，繼而被幾名國安人員粗暴拉扯，導致胸口有瘀傷，令她「瞓喺到個身都會痛」。

朱凱廸續指，內地公安至今一直未有公佈王婆婆涉嫌干犯的罪名，至於王婆婆為何最後能成功返港，朱相信她在安頓好居住地方、休息過後，會自行向公眾交代。朱表示，他與張超雄會繼續跟進及協助王婆婆。

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身在深圳限制自由仍籲港人「一定要贏」

王婆婆最近一次在港現身已是去年8月11日太古地鐵站被警方帶走，之後她以電話向《立場新聞》透露，自己在去年8月14日於深圳被補，送入福田看守所，罪名是「尋釁滋事」，到8月底被轉送到深圳市第三看守所，去年9月底獲保釋離開，之後又要接受5日「愛國教育」。

到今年6月，朱凱廸和工黨張超雄收到王婆婆訊息，表示其身體狀況「跌入谷底」，仍身在深圳的她只有消費自由，但她仍語港人「我可以輸，但是您們一定要贏﹗」

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