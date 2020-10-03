駱惠寧劏房騷　戶主多次落力「護旗」

【本報訊】中聯辦主任駱惠寧日前以「第二管治隊伍」姿態，探訪了兩戶所謂「基層市民」，當中包括深水埗劏房戶徐天民。有眼利的網民發現，徐天民早就在官媒的報道中以受訪者身份出現，質疑他是官方「臨時演員」。本報進一步發現，徐天民其實是知名「護旗手」，多次參與撐警集會和清連儂牆行動；他的住處也相當飄忽，時而以「觀塘市民」身份出現，時而深水埗。

內媒多次報道

駱惠寧日前到訪徐天民面積不足八平方米的劏房，二人坐在碌架床下格交談，徐天民聲稱自己目前失業，妻女被迫返回鄉下湖南生活。有網民發現，今年1月1日《北京日報》有關金紫荊廣場升旗儀式的報道中，徐天民早就以深水埗市民「徐先生」身份接受訪問。

記者翻查資料發現，徐天民其實是知名「護旗手」，經常出現在中國網媒的報道中。早在去年8月17日，徐就被「環球網」拍到手持中國國旗參加添馬公園的撐警集會，後來他接受訪問，聲稱自己去年6月見到激進勢力的行為後「特別氣憤」，曾一個人手持國旗。由深水埗步行到元朗、屯門再折返，「全程30公里」（Google map顯示，來回深水埗和元朗約70多公里）。

徐天民又參與過各式愛國遊行，包括由「觀塘市民」發起到美國領事館的抗議行動，並且多次到警署送禮。他聲稱會定期和同伴在晚上清理連儂牆，並張貼「愛港愛國」標語。今年5月26日國歌法二讀前夕，他和好友自發組隊到立法會大樓外「保衞立法會」，聲稱成功嚇退「黑衣人小隊」，足足留守了48小時。

但愛國似乎未能保障他生活富足。徐天民在訪問中聲稱自己2013年來港，及後在某酒店擔任飲食主管，但被起底後就被酒店辭退，全家失業。