9點半蘋果新聞報道初衷︱半小時消化每日大事 一家人睇冇拗撬

手機普及改變了大眾睇新聞方式，但我們相信仍有不少市民，依然依賴傳統電視的新聞報道，去消化每日圍繞身邊的大事。《9點半蘋果新聞報道》的誕生，正是為大家提供多一個渠道，讓大家花約莫半小時，便可知悉香港正在發生甚麼事。

重拾一家人睇新聞報道的樂趣

我們知道，當新聞媒體逐漸被染紅，一個能保持客觀、多角度、事事求真的新聞報道，在紛亂社會中，是不可或缺。我們深信，健康的新聞報道，能令人時刻保持獨立思考，清晰理解當前局勢。我們明白，全面的新聞報道，能減少家人因政見不同而產生的磨擦，重拾一家人睇新聞報道的樂趣。而這也是《9點半蘋果新聞報道》成立的初衷。

YouTube一個掣 駁電視齊齊睇

接駁上電視的方法亦相當簡單，大家只要利用手機上的YouTube App播放《9點半蘋果新聞報道》，然後按右上方連接電視的圖案，便可瞬間投放至電視螢幕。若果觀眾沒有smart TV，亦可購買外置連接器，將新聞駁上電視。

《9點半蘋果新聞報道》將於10月5日（星期一）晚上9點半正式首播，每晚9點半約定你，透過YouTube、Facebook或《蘋果動新聞》的果燃台一家人一齊收看獨家直播。

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