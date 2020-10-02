FBI立案查俄網軍分化選民

路透社引述知情人士報道，被指曾干預上屆美國大選的俄羅斯網軍互聯網研究所（IRA），近日化身成一家右翼新聞網，試圖重施故技，影響美國選情，聯邦調查局（FBI）已立案調查。

轉發右派資訊 攻擊左翼

涉案的歐美公民新聞室（NAEBC），自稱是匈牙利一個獨立新聞網站，但被指由基地設在聖彼得堡的IRA關聯人士控制，自6月底起常常轉發美國保守派的新聞，近期不是攻擊民主黨總統候選人拜登，便是批評「黑人的命也是命」（BLM）平權活動。

社交媒體分析公司Graphika負責人尼莫表示：「他們的套路沒變：還是一邊鼓動特朗普的支持者，另一邊遏抑拜登的支持度，以極端的訊息分化兩邊。」上月中，IRA亦被揭發操縱另一個名為「和平數據」的左翼新聞網站。facebook、Linkedlin、Twitter等主要社交媒體已陸續封鎖NAEBC的假賬戶。

另外，美國網絡保安公司Proofpoint前日表示，偵測到東岸近日出現了約三萬封假扮成民主黨全國委員會招募大選義工的惡意電郵，附有電腦病毒檔案，一旦打開，便會自動在收件人的電腦上植入盜取密碼的後門程式。民主黨全國委員會呼籲民眾提高警覺。

惟Proofpoint推斷，發送這些惡意電郵的人是受到金錢利益驅使，背後並無政治陰謀。

路透社