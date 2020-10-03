先祝各位讀者中秋節快樂，人月兩團圓！歡度佳節同時，大家也不可忘記身在異鄉的手足，尤其是被送中的12人，希望他們能夠早日守得雲開見月明。

嚴肅過後再談談法律界熱話。最近，筆者一打開臉書便看見多個「裝修」post。不是某某藍店被裝修，而是很多律師樓及Chambers都忽然要翻新，要將其恢復至當年之風采。起初，筆者並不明白為何在人人喊窮的2020年會有那麼多同業找裝修。很快便「師父，明白了」，原來又是某（前）大律師於臉書公開writing to appeal for help，找車房以極低價翻新其1993年愛車，而他剛會替該車房賣廣告。此刻筆者只能想到電影《少林足球》中四師兄得知星爺二人有「功夫踢波」之念頭時的一句「咁都畀你條PK諗到直頭係堅！」

大家都唔會明有錢人點解會話自己窮，然後用盡所有方法呃飯食。當然各行各業都有呃飯食的人，法律界除了小弟之外都有很多呃飯食的律師，甚至法官。筆者就曾聽過多次某老行家靠法援工作為生，但每次都「hea」做，結果導致公義在上訴後才得到彰顯。司法界中，最著名的莫過於何姓前暫委特委裁判官，主審一宗亂過馬路的案件居然審了91天！

而其中一位受《人民日報》高度關注的裁判官何俊堯，近日就被「升職」至高等法院擔任主理刑事案件排期的聆案官。這項人事任命令藍黃雙方陣營都相當費解。藍營覺得為何這個「黃色法官」會獲升遷至高等法院。而黃營則覺得何官是被調離處理示威案件的法庭。其實，這些人員任命是相當正常的，很多裁判官都會被調往區域法院或高等法院擔任聆案官。順帶一提，可能很多讀者不清楚法官和聆案官的分別。簡單來說，聆案官是負責處理案件正審前（例如排期、案件管理等）後（例如訟費）的事宜，而法官則是正審時大家所見的那位。所以，各司其職，要呃飯食的，到哪個崗位都可以。而何官的調動早於7月已有風聲，所以並不存在因其放得多示威者而被調走一事。另一方面，真正呃飯食的立法會議員假博士，卻大放厥詞稱其獲升職加薪，架，果然是自己攞嚟丟！上一位高等法院刑事案件聆案官，正是律政司出身的「釘官」，現在亦回到裁判法院處理案件（筆者兩天前才在該裁判官席前處理案件）！又不見藍營人出來說他被「燉冬菇」？

包括何官在內，近來對司法機構的攻擊無日無之。連首席法官大馬爺都要出聲明反擊。罕有地，不知是在呃飯食還是有痛腳被捉的行政會議成員湯資深大律師（排名十一）竟然歡迎大馬爺的聲明，指以政治角度看法律判決是很危險的。一個邪惡軸心的智囊去批評別人影響到外界對法治的觀感，認真諷刺。我認為，湯資深大律師的確需十一……假期好好休息，重整思路。

辣夠火頭了，筆者都是先收一收火，兩星期後，筆者將到律政司呃飯食，擔任為期兩星期的外聘檢控，到時再和大家分享一下！

以上內容為作者個人意見

寶福山雅治@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸gossip呢行嘅八卦趣事。

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