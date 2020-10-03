蘋人誌：與国安法擦肩の過客　加藤嘉一

即將離開香港的港大亞洲環球研究所客席副教授加藤嘉一，最近去了兩次元朗。「721事件」一周年前夕，他去觀察元朗的變化，然後寫了《特區內的赤化禁區》。加藤嘉一以「知識分子」自居，在他看來，知識分子有三項基本功課：閱讀、交流、行走。所以，他每着墨，必先前往。

特約記者：許 驥

出生於1984年的加藤嘉一，來自渡邊淳一筆下的日本靜岡縣伊豆市。令他名聲大噪的是中國文壇。自2004年開始，加藤嘉一這個名字頻繁出現在中文媒體。他的代表作《愛國賊》，成為這個時代最具代表性的關鍵詞之一。他把中國觀察作為志業，卻惹來中共的不滿。在港兩年，他對香港有何觀察？他說：「香港是中國領土，國際標準，香港是中國的，也是世界的。」

有自由民主 港才能發展

加藤嘉一永遠記得，2003年的秋天，飛機降落北京首都國際機場，他生平第一次看見黃色的天空——那是沙塵暴，當時北京最嚴重的空氣問題。後來，為了迎接2008年奧運會，北京的沙塵暴得到治理。但不久之後，霧霾又成了新的問題。中國，就是這樣，一個問題接着一個問題。

2018年，加藤嘉一應著名經濟學者陳志武教授之邀，來香港大學擔任亞洲環球研究所客席副教授。收到邀請的加藤嘉一視此為難能可貴的機會，因為他認為香港對研究中國問題非常重要。而令他始料未及的是，此次來港，他居然親歷了2019年的「反送中運動」。

「反送中運動」期間，加藤嘉一時而在前線，時而在書房，觀察，訪問，研究。他採訪了超過350位香港各界人士，詢問港人兩個簡單的問題：「一、你怎麼看自由和穩定的關係；二、你怎麼看民主和發展的關係。」根據他的統計，98.5%以上的回答者認為：「只有自由，香港才能穩定；只有民主，香港才能發展」。加藤嘉一因此得出結論——這證明香港與信仰「穩定壓倒一切」和「發展才是硬道理」的內地是截然不同的兩個地區，「一國兩制」有其存在的必要性。

加藤嘉一稱讚香港年輕人優秀，不過他認為這並非基因決定的，而是制度造就的。他說：「台灣、內地、澳門都是華人，為甚麼香港人如此特別？」答案是：「制度——不是香港人多優秀，而是香港的制度優越，香港人應該感謝制度環境。」香港人的法治、廉潔、高效、自律、秩序感，都讓加藤嘉一印象深刻。在國際視野、英文水準上，他覺得香港人比日本人更勝一籌。

抗爭者精神 敬佩亦擔心

加藤嘉一認為，香港「反共基地」的基調是歷史遺留產物，因為一代代在中國內地受到政治迫害的人，南來香港，導致香港人對公權力有天然的批判意識。

談及去年的社運，加藤嘉一說：「任何社會的青年都熱血，容易衝動，為理想不擇手段。香港抗爭者的『革命精神』很好，我很敬佩。」但是，他也提醒香港年輕人要對現實、前景有獨立思考，尤其是激進的抗爭者要接受一個事實：「香港是中華人民共和國的一部份，為『一國兩制』賦予的權利和自由抗爭的同時，作為成年人要準備好為違法付出代價。」他說：「內地與香港、港府與市民、建制與泛民，未來會持續博弈，但我最擔心的是連博弈都消失，那香港就完蛋了——我希望香港保持健康的博弈。」

港版國安法實施後，有神秘人物「提醒」加藤嘉一：「不要以為這法律和你沒有關係。」他認為，任何國家制訂和國家安全相關的法律是合理的，因為國家安全很重要，他不反對。但他補充，既然有「兩制」，「港版國安法」在香港的實施，必須按照香港的立法程序，而不應該由全國人大立法然後在香港實施，即使由全國人大來立法，在審議和通過之前，務必經歷香港特區政府和廣泛市民之間的充份討論和博弈，否則中央和特區之間，港府和港人之間，一定會因此出現更深層次的摩擦和對立。

加藤嘉一提及全國人大審議「港版國安法」前夕，今年5月，親北京的智庫「紫荊研究院」曾做過一個面向全港市民的意見調查，結果顯示，對於「全國人大依法作出決定，授權全國人大常委會制訂香港維護國家安全的有關法律」，有57.7%受訪者表示理解。加藤嘉一指出，數字正正反映至少四成香港市民「不理解」《國安法》的實施過程，也「不支持」《國安法》的成立結果，這與包括特首林鄭月娥在內的部份人士聲稱的「絕大多數港人支持『港版國安法』」不相符，代表香港市民對《國安法》的立法過程存在巨大分歧。

加藤嘉一更留意到，現在已經把「反對《國安法》」作為DQ（取消資格）參選立法會的理由。在加藤嘉一看來，這已反映「立法會已死」。他說：「違反《國安法》的人不能參選可以理解，但連反對港版國安法都不可以參選，是不合理的。」加藤嘉一認為，既然中國以「大國」自居，中國便要主動，有權力、有槍的人要首先退讓，中央政府要主動和反對者接觸。而他也指出，特首的首要任務是在中央和港人之間扮演橋樑。港府官員首先要對港人負責，而不是對中央政府負責。但是，現在港府官員赤裸裸扮演中央代理人。

加藤嘉一認為：「香港是中國的香港，也是世界的香港；香港是中國領土，國際標準。」港府最明智做法是在國際間製造平衡，而不是製造對立。但港府顯然越了紅線，特首居然說：「既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷（簽證）了。」加藤嘉一問：「這句話會傷害多少投資者的信心？為甚麼那麼多外國人在香港，是因為信任香港——信任，是中國最弱的。」換言之，若摧毀香港，就是間接傷害中國。他痛心疾首地說：「港府不能成為『傀儡政權』。」

嘆被迫離開 「是一種體驗」

加藤嘉一指中共不願意承認香港「反共」，以為鐵腕打擊就能令香港人噤聲。他認為，「河水不犯井水」是對陸港彼此最好的，「想要把香港變成『愛國愛黨』，一千年也不可能。」

加藤嘉一對香港的前景表示悲觀。他說，從去年國徽被玷污之後，中央就忍不住了。他說：「中央覺得，在國家安全面前，香港算甚麼？在全世界反對『港版國安法』的聲音中，人大還要硬通過。臉是保不住了，但他們覺得命保住了。有些人甚至幸災樂禍看『香港之死』，覺得上海有機會取代香港。所以香港毀了，就算中國經濟遇到了問題，他們也不會扶香港。」

他盤算香港最終的結局將是「一國一制」，但老一輩希望努力讓中國走向自由、民主，令中國變成香港這樣。但他認為到了今天這個局面，內地不可能改變，只有內地改變香港的可能，而香港年輕人也失去了改變中國的興趣。除非北京發生「變天」，否則這個結局恐怕無法避免。

加藤嘉一在國安法生效後被迫離開，他無奈笑道：「被迫離開，也是一種體驗。我只是過客，不要把自己太當回事。」回日本後，未來半年他會閉關，寫一本關於香港的專著，是以為誌。