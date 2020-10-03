百佳澄清現金食物券不設排隊 交社福機構評估派發對象

政府第二期「保就業」計劃向兩大連鎖超市惠康及百佳補貼逾億元，要求兩大超市將最少一半補貼回饋市民。其中獲1.6億補貼的百佳，宣佈推出4,000萬元惠及弱勢社群的現金食物券計劃，及3,200萬元大抽獎，總金額7,200萬元。

現金食物券詳情暫未公佈，叔主要經由合作社福機構直接評估服務對象需要，並代為派發，派發詳情將於稍後公佈。惟今日（3日）網上流傳指，公眾人士凡年滿65歲，可到指定社福機構排隊領取百佳現金食物券。百佳發聲明澄清並無此安排，謂現金食物券均經由合作社福機構直接評估服務對象需要，並代為派發予合資格之有需要人士，受惠者無需申請及排隊輪候，呼籲市民提高警覺。

百佳聲明續指，現金食物券現正籌備當中，派發詳情將於稍後公佈。

不少網民在百佳fb專頁留言，質疑由社福機構甄選之準則為何及如何監察，亦有人留言表示曾向社福機構查詢，對方指需為該機構會員及同區才可乎合申請資格。市民批評百佳惠康兩大超市集團應以減價惠及全民，「唔煩到社福機構，唔係做show 囉。」有人指「全民派劵」責在政府，「而唔係政府要商家做」。

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