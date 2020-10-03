單位「1劏9」業主亂加租 劏房租務管制小組有成員經營劏房 主席梁永祥：方便提供有關資訊

政府今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，受疫情影響，小組今日（3日）舉辦首場網上公眾論壇。多名劏房租戶直言遭無良業主濫收水電費，甚至無理迫遷；更有劏房戶指過去十多年來，租金「幾級咁跳」，基層市民只能越住越細、越住越貴，稱若不實施租務管制及訂立標準租約，「過多5、6年，租100呎（劏房）可能要5、6千蚊，大家到時全民瞓街。」不過亦有劏房業主表明反對租管，指租金是跟自由市場釐定，認為有關政策對業主不公平。

小組主席梁永祥坦言，一般家庭平均須輪候超過5年才獲派公屋，相信基層家庭對劏房仍有需求；又指業主及租客各有苦況，小組會聽取及平衡各方意見，並找出解決方案。

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160呎劏房電費每月逾700元 狂加1千元租

劏房租務管制研究工作小組今午（3日）在運房局facebook專頁（按此）直播首場公眾論壇，不少劏房戶、業主都有致電發表意見。劏房戶黃女士指，與丈夫兩人居於約160呎劏房，過去6年遭業主每年加租，今年更加租1,000元，月租升至5,500元。

黃女士指：「租咗第6年，每年500蚊咁加，今年業主話要攞返嚟裝修叫我搬......之後就加1,000蚊。」她又稱，因為搬遷「又要使多幾千蚊」，只能續租，又指業主濫收水電費，「我收入好少，兩公婆加埋搵1萬幾千、水電費好貴......比一般獨立單位收貴三倍......電費成700、800蚊一個月。」

業主單位「1劏9」再迫遷 拒搬截水電

與孩子居於一個僅100呎劏房的郭先生透露，其劏房有滲水及漏水問題，除了有異味，更有「小昆蟲」出現，致小朋友皮膚敏感，盼政府實施劏房租務管制，保障劏房戶的居住環境。

另居於深水埗劏房的租戶賴女士直言，其業主將單位「1劏9」，除了濫收水電費，她更被業主迫遷，「我租咗3年，（業主）叫你走就走，冇通知期，仲恐嚇我哋，如果唔搬走就鎖門、閂水閂電」。

亦有劏房戶希望規管劏房面積，「希望規管大細，有啲間到好細，住得劏房都係基層，生活好拮据......統一有一個規管（面積）。」公屋聯會主席文裕明亦表明支持實施劏房租務管制，另要設標準租約、獨立水電錶，以防業主濫收水電費，更建議小組可參考公屋租金檢討機制，並設「封頂」，以免業主亂加租。

業主稱飽受租霸困擾 租金理應跟隨自由市場

不過，亦有不少劏房業主致電論壇表明反對租務管制，強調租金是跟自由市場釐定，政策對業主不公平，「有租管唔公平，（租戶）都有租霸問題......我有經營套房，租金貼返市場，唔會好貴、亦唔會獅子開大口。」

業主陳小姐亦指有經營套房，強調自己為盡責的業主，但租客只繳交首個月租金後，就開始拖租，「租畀租客前搞好裝修、設備都有齊......開始交第一個月租金，已經不交租，又話抽氣扇大聲，繼續搵唔同藉口唔交租。」

小組成員佘慶雲被揭有份經營劏房

此外，香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛亦致電論壇，要求小組成員披露是否持有劏房或經營劏房業務。小組主席梁永祥稱，成員中只有香港業主會會長佘慶雲有經營劏房，強調因為佘慶雲是劏房業主，可向小組提供有關劏房資訊。

梁永祥續稱，小組已委派獨立專業人士及機構進行專題研究，又認同長遠解決方法為政府覓地建公屋，「但就算搵到地，係咪可以將劏房戶清零呢？或者將條隊去清零呢？我個人相信係無乜可能，一定有一個輪候時間，居民仍需靠劏房。」

梁永祥續強調，小組工作並非要確定劏房合法性，亦不會完全取締劏房，其中一個工作目標是研究標準組約，呼籲各方勿視小組為「洪水猛獸」，小組會聽取及平衡各方意見，將找出解決方案。運房局副局長蘇偉文則稱，小組目標是明年上半年盡快將報告呈交政府，政府會一系列考慮整體因素後再作決定。

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