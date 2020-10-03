Lunch哥睇《蘋果》抗濫捕　四警車戒備

【本報訊】警方10.1拘捕至少86人，當中包括四名區議員。人稱Lunch哥的David昨到中環發起「反濫捕&睇蘋果」，警方如臨大敵派出至少四架警車到場戒備。David認得其中一名便衣警便是前晚悼念南丫海難活動上向「女長毛」幸災樂禍的「垃圾」警。

即場質問「垃圾」警

David昨午約1時在ifc外坐下閱讀《蘋果》，現場有至少四架警車戒備，警力明顯比平日增强。有市民下的士時向David舉起「五一」抗爭手勢。數名警員巡邏15分鐘後返回警車，並駛離現場，剩下數名便衣警員監視。David稱，認得其中一名便衣警在前日悼念南丫海難活動上曾說「你灑溪錢，呢啲垃圾嚟。」David說：「我梗係走埋去問佢啦，了解吓咩事，點知佢係咁避我，話係誤會遲啲先再同我傾，完全唔敢回應。」

人稱大波Man的建制派支持者石房有昨又到場滋擾David及傳媒，旁邊還有一名長髮女陪同。大波Man一直持手機攝錄David，雙方爭執。大波Man問David前天有否參與「月夕行動」，說「未來青年，坐監就係你嘅出路」。David建議石房有下次再前來滋擾時應帶同兒女，「等佢哋見識吓點解會有個咁失敗嘅老竇」。

David早前被警方起訴公眾地方行為不檢，下周四到西九龍裁判法院接受審訊，但他說「心情好好」，因「問心無愧，行得正企得正」。對於被校方停課處分，他說繼續發起活動是對校方的無聲抗議，「停我一日課，我就出嚟一日。」